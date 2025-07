Το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο παγκοσμίως «έδειξε» με πρωτοφανή λεπτομέρεια την επιφάνεια του κοντινότερου άστρου στη γη, του Ηλιου. Πρόκειται για την πρώτη φωτογραφία που τράβηξε το Ορατό Ρυθμιζόμενο Φίλτρο (VTF) του ηλιακού τηλεσκοπίου «Daniel K. Inouye», στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Cnn.com.

Είναι η «κοντινότερη ματιά» που θα μπορούσε να είχε ποτέ άνθρωπος στην επιφάνεια του Ηλίου. Στην προκειμένη περίπτωση, παρουσιάζεται ένα σύμπλεγμα σκοτεινών ηλιακών κηλίδων, που έχουν μέγεθος ηπείρου και βρίσκονται κοντά στην εσωτερική ατμόσφαιρα του Ηλιου, κλίμακας 10 χλμ/pixel.

Οι κηλίδες μαρτυρούν περιοχές με έντονη μαγνητική δραστηριότητα, στις οποίες είναι εφικτό να συμβούν ηλιακές εκλάμψεις, αλλά και στεμματικές εκτινάξεις μάζας (σ.σ. CME). Τα CME αποτελούν μεγάλα νέφη ιονισμένου αερίου και μαγνητικά πεδία που εκρήγνυνται από την εξωτερική ατμόσφαιρα του Ηλιου.

