Την αρχή έκανε η Αλβανία λανσάροντας τη Diella, την πρώτη ψηφιακή υπουργού Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στον κόσμο, η οποία μάλιστα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας.

Τώρα έρχεται ένα κόμμα στην Ιαπωνία και ανακοινώνει τα σχέδιά του να χρίσει ως πολιτικό αρχηγό του έναν… πιγκουίνο chatbot.

Το κόμμα Upstart Path to Rebirth αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να τοποθετήσει επικεφαλής έναν «ηγέτη τεχνητής νοημοσύνης», μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα των εκλογών που ώθησαν τον ιδρυτή του να παραιτηθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του Cnn.com.

Ο υποψήφιος για την ηγεσία, Κόκι Οκουμούρα, κέρδισε την κούρσα για την διαδοχή στην ηγεσία, αλλά ο διδακτορικός φοιτητής – ο οποίος ειδικεύεται στην έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη – ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι έχει ένα άλλο σχέδιο.

«Ο νέος ηγέτης θα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο 25χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Κιότο, περιγράφοντας τον εαυτό του ως βοηθό του. «Το κόμμα θα εμπιστευτεί τη λήψη αποφάσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη», διευκρίνισε.

Ο νέος εικονικός ηγέτης θα έχει τη μορφή ενός πιγκουίνου-άβαταρ, μια ένδειξη της αγάπης των Ιαπώνων για τα ζώα, εξήγησε ο Οκουμούρα. Ωστόσο, δεν θα θέσει υποψηφιότητα για τις εκλογές, καθώς ο εκλογικός νόμος απαιτεί οι υποψήφιοι να είναι Ιάπωνες πολίτες.

«Νομικά, ο εκπρόσωπος πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, επομένως τυπικά, ένας άνθρωπος ενεργεί ως εκπρόσωπος», επισήμανε.

Στην Ιαπωνία αρκετά κυβερνητικά τμήματα έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουν σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας, από τα καθήκοντα γραφείου έως την εύρεση συντρόφου και την ανίχνευση εγκαταλελειμμένων σπιτιών – αλλά κανένα στο βαθμό που προτείνει ο Οκουμούρα για το κόμμα του.

Πέρυσι, ένας υποψήφιος δήμαρχος στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ, έβαλε στο ψηφοδέλτιο του ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ένας άνδρας στο Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές στο Μπράιτον ως AI Steve, σχεδιάζοντας επίσης να αναθέσει εξουσία σε ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο.

Και οι δύο άνδρες – των οποίων τα μοντέλα λειτουργούσαν αρχικά στο ChatGPT – δήλωσαν ότι είδαν στην Τεχνητή Νοημοσύνη τα κύρια πλεονεκτήματα της ευρηματικότητας και της ικανότητας επικοινωνίας με το κοινό οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Οι ενέργειές τους ώθησαν την OpenAI (δημιουργό εταιρεία του ChatGPT) να διακόψει την πρόσβασή τους στο λογισμικό, ενώ αξιωματούχοι στο Ουαϊόμινγκ εξέδωσαν διευκρινιστική ανακοίνωση ότι «ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι κατάλληλος εκλογέας».

