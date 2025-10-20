Το πρώτο ιδιωτικό διαστημικό τηλεσκόπιο παρατήρησης του βαθέως Διαστήματος πρόκειται σύντομα να αναζητήσει άστρα που θα μπορούσαν να φιλοξενούν κατοικήσιμους εξωπλανήτες.

Το τηλεσκόπιο Mauve, που αναπτύχθηκε από την νεοσύστατη εταιρεία Blue Skies Space με έδρα το Λονδίνο, έχει το μέγεθος μιας μικρής βαλίτσας και φέρει ένα έτοιμο προς χρήση υπεριώδες φασματόμετρο που έχει τροποποιηθεί για την παρακολούθηση των αστέρων που εκπέμπουν λάμψεις.

Είναι ένα από τα ωφέλιμα φορτία που θα εκτοξευθούν στην επερχόμενη αποστολή Transporter-15 της SpaceX, η οποία προς το παρόν έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο τον Νοέμβριο του 2025.

🎥 Watch a timelapse of Mauve's full construction. September 18, 2025

Όπως και ο ήλιος μας, κι άλλα αστέρια στο σύμπαν παράγουν εκλάμψεις — λάμψεις ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας από τις σκοτεινές, μαγνητικά πυκνές περιοχές που είναι γνωστές ως ηλιακές κηλίδες. Κάθε έκλαμψη στέλνει ένα κύμα ενεργητικών σωματιδίων στο περιβάλλον του άστρου. Όταν ένα τέτοιο κύμα κατακλύζει τη Γη, η ακτινοβολία, που αποτελείται από ακτίνες Χ και υψηλής ενέργειας υπεριώδες φως, παρεμβαίνει στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, προκαλώντας διακοπές ρεύματος. Η έκλαμψη διαταράσσει επίσης την ιονόσφαιρα — το ηλεκτρικά φορτισμένο στρώμα της ατμόσφαιρας της Γης σε υψόμετρα άνω των 30 χιλιομέτρων. Αυτή η παρεμβολή επηρεάζει μάλιστα την ακρίβεια σημάτων πλοήγησης από δορυφόρους όπως το GPS.

Όμως ο ήλιος δεν είναι ένα πολύ ενεργό άστρο. Οι έρευνες δείχνουν ότι πολλά άστρα της ίδιας ηλικίας είναι πολύ πιο ευμετάβλητα. Οι εκρήξεις ακτινοβολίας που παράγουν ορισμένα τέτοια άστρα είναι τόσο έντονες και συχνές που καίνε σχεδόν κάθε αντικείμενο που βρίσκεται κοντά στην τροχιά τους, εμποδίζοντας την εμφάνιση οποιασδήποτε πιθανής μορφής ζωής. Παρακολουθώντας τις εκρήξεις εκατοντάδων άστρων, το Mauve θα βοηθήσει τους αστρονόμους να εντοπίσουν εκείνα που είναι πιο πιθανό να φιλοξενούν κατοικήσιμους εξωπλανήτες.

«Το Mauve θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των άστρων όταν εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας», δήλωσε ο Mαρσέλ Tέσενι, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Blue Skies Space, στο Space.com. «Θα μας βοηθήσει επίσης να κατανοήσουμε τι είδους επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά τα άστρα στους γειτονικούς τους πλανήτες. Θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε ποια άστρα είναι πιθανό να βλάψουν ένα περιβάλλον ζωής και ποια θα είναι πιο φιλόξενα».

Η τελευταία αποστολή που είχε ως αποκλειστικό στόχο την παρατήρηση της υπεριώδους ακτινοβολίας των άστρων, η International Ultraviolet Explorer, ολοκληρώθηκε το 1996. Το θρυλικό διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble μπορεί να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους μετρήσεις, αλλά ο διαθέσιμος χρόνος παρατήρησης είναι περιορισμένος, σύμφωνα με τον Tέσενι.

The Mauve space telescope — one of the world’s first commercial deep space astronomy telescopes in Earth orbit — is a great example of the private sector stepping in to activities traditionally only served by governments.



“Since scientific interest in exoplanets is on the rise,… pic.twitter.com/s3aIrnqoY9 — Jim Cantrell (@jamesncantrell) October 19, 2025

Δεδομένου ότι το επιστημονικό ενδιαφέρον για τους εξωπλανήτες αυξάνεται, η Blue Skies Space αποφάσισε να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για παρατηρήσεις αστρικών εκλάμψεων με το Mauve. ένα μικρό, χαμηλού κόστους τηλεσκόπιο και να πουλήσει τα δεδομένα που προκύπτουν σε επιστήμονες σε όλο τον κόσμο μέσω ενός ετήσιου μοντέλου συνδρομής.

After arriving in the U.S., the Mauve satellite has been integrated into its deployment pod. The pod will next be transported to the launch site for integration with the launcher. 🚀 September 30, 2025

Το Mauve θα περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε υψόμετρο 500 χιλιομέτρων για τουλάχιστον τρία χρόνια. Εάν το έργο του στεφθεί με επιτυχία, η Blue Skies Space ενδέχεται να προσθέσει περισσότερους δορυφόρους στο στόλο της στο μέλλον. Η εταιρεία μελετά ήδη ένα σχέδιο για τον διάδοχο του Mauve, έναν πιο ισχυρό παρατηρητή υπεριώδους ακτινοβολίας, τον Mauve+.

«Χρηματοδοτούμε τους δορυφόρους εκ των προτέρων, τους τοποθετούμε στο διάστημα και, μόλις η αποστολή τεθεί σε λειτουργία, διαθέτουμε τα δεδομένα στους χρήστες και με την πάροδο του χρόνου ανακτούμε το κόστος κατασκευής και λειτουργίας», δήλωσε ο Tέσενι. «Εάν ο δορυφόρος είναι επιτυχής και έχουμε πλεόνασμα, το επανεπενδύουμε στους επόμενους δορυφόρους μας και αναπτύσσουμε την εταιρεία για να παραδώσουμε περισσότερους δορυφόρους χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο».

