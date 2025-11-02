Μια εντυπωσιακή και κάπως… ανατριχιαστική εικόνα έκανε πρόσφατα τον γύρο του κόσμου: μια «κοσμική νυχτερίδα» φαίνεται να απλώνει τα φτερά της στον ουρανό πάνω από την τοποθεσία Paranal του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO) στη Χιλή. Το φαινόμενο αυτό, που αποκαλύφθηκε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για το Halloween, είναι στην πραγματικότητα ένα τεράστιο νεφέλωμα αερίου και σκόνης που θυμίζει έντονα τη σιλουέτα μιας νυχτερίδας έτοιμης να πετάξει μέσα στο σκοτάδι του διαστήματος.

Η εικόνα απαθανατίστηκε από το VLT Survey Telescope (VST), ένα τηλεσκόπιο με εξαιρετικά ευρύ οπτικό πεδίο, το οποίο επιτρέπει στους αστρονόμους να εξερευνούν μεγάλες εκτάσεις του ουρανού με εκπληκτική λεπτομέρεια. Το VST ανήκει και λειτουργεί από το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής (INAF) και βρίσκεται στο Αστεροσκοπείο Paranal του ESO, στην καρδιά της ερήμου Ατακάμα — μιας από τις πιο ξηρές και καθαρές περιοχές της Γης, ιδανικής για παρατηρήσεις του διαστήματος.

Η «κοσμική νυχτερίδα» βρίσκεται περίπου 10.000 έτη φωτός μακριά από εμάς, ανάμεσα στους νότιους αστερισμούς του Κύκλου (Circinus) και της Νόρμα (Norma). Καλύπτει μια περιοχή του ουρανού που αντιστοιχεί σε τέσσερις πανσελήνους, προσφέροντας μια απόκοσμη εντύπωση ενός πλάσματος που αιωρείται πάνω από τα αστέρια, σαν να αναζητά τροφή στο λαμπερό σημείο από πάνω του.

Πίσω από την εντυπωσιακή αυτή εικόνα κρύβεται ένα αστρικό φυτώριο — ένα απέραντο σύννεφο αερίου και σκόνης όπου γεννιούνται νέα άστρα. Τα μόρια του υδρογόνου μέσα στο νεφέλωμα διεγείρονται από την έντονη ακτινοβολία των νεογέννητων άστρων, προκαλώντας τη χαρακτηριστική κόκκινη λάμψη που φαίνεται στην εικόνα.

Η φωτογραφία προέκυψε συνδυάζοντας παρατηρήσεις σε διαφορετικά μήκη κύματος φωτός. Το μεγαλύτερο μέρος του «σώματος» της νυχτερίδας, καθώς και η κόκκινη εκπομπή, καταγράφηκαν στο ορατό φως στο πλαίσιο της Φωτομετρικής Έρευνας Hα του Νότιου Γαλαξιακού Επιπέδου και Εξογκώματος (VPHAS+) του VST. Επιπλέον, υπέρυθρα δεδομένα προστέθηκαν για να αποκαλύψουν τις πιο πυκνές περιοχές του νεφελώματος, μέσω του Τηλεσκοπίου Έρευνας Ορατού και Υπερύθρου (VISTA) του ESO, ως μέρος της έρευνας VVV (Μεταβλητές VISTA στη Vía Láctea).

Η εντυπωσιακή αυτή «νυχτερίδα» δεν είναι μόνο ένα τρομακτικά όμορφο θέαμα, αλλά και ένα πολύτιμο παράθυρο στη διαδικασία δημιουργίας των άστρων. Μέσα στα σκοτεινά της «φτερά», η φύση συνεχίζει ακούραστα να πλάθει νέα φωτεινά σώματα, υπενθυμίζοντάς μας ότι ακόμα και το πιο τρομακτικό σκοτάδι μπορεί να κρύβει μέσα του τη γέννηση του φωτός.

Πηγή: Sciencedaily