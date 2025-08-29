Αστρονόμοι εντόπισαν έναν νεογέννητο εξωπλανήτη, μόλις 5 εκατομμυρίων ετών, που «τρώει» υλικό από τον πρωτοπλανητικό δίσκο γύρω από το άστρο WISPIT 2, σε απόσταση περίπου 430 ετών φωτός από τη Γη. Ο πλανήτης, με την ονομασία WISPIT 2b, είναι αέριος γίγαντας στο μέγεθος του Δία και θεωρείται ότι βρίσκεται ακόμη στο στάδιο σχηματισμού του.

Ο WISPIT 2b «σκαλίζει» ένα κανάλι μέσα στον δίσκο αερίου και σκόνης, σε ένα θέαμα που θυμίζει κοσμικό Pac-Man. Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη ανίχνευση πλανήτη μέσα σε δίσκο με πολλούς δακτυλίους και κενά, που θυμίζει δίσκο βινυλίου.

Η ανακάλυψη έγινε χάρη στο Very Large Telescope (VLT) στην έρημο Ατακάμα της Χιλής. Είναι μόλις ο δεύτερος γνωστός πλανήτης που έχει εντοπιστεί γύρω από άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο στα πρώτα στάδια της ζωής του. Ο δίσκος του συστήματος έχει τεράστια διάμετρο – περίπου 380 φορές την απόσταση Γης–Ήλιου – και αποτελεί ιδανικό «εργαστήριο» για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης άστρων και πλανητών.

«Η ανακάλυψη αυτού του πλανήτη ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Δεν περιμέναμε να βρούμε ένα τόσο θεαματικό σύστημα, που σίγουρα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για πολλά χρόνια», λέει η Ρικέλε βαν Καπελέβιν, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας από το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στην Ολλανδία.

Οι πρώτες υπέρυθρες εικόνες αποκάλυψαν ότι ο πλανήτης είναι ακόμη θερμός και φωτεινός, κάτι που επέτρεψε την άμεση παρατήρησή του. Την ίδια στιγμή, ανεξάρτητη ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα κατέγραψε εικόνες του WISPIT 2b στο ορατό φως, επιβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να συγκεντρώνει ύλη.

«Η άμεση απεικόνιση πλανητών στο στάδιο σχηματισμού τους είναι εξαιρετικά δύσκολη. Μας δίνει όμως μια μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουμε γιατί τα άλλα πλανητικά συστήματα που γνωρίζουμε φαίνονται τόσο διαφορετικά από το δικό μας», εξηγεί ο Κρίστιαν Γκίνσκι, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Galway της Ιρλανδίας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Τζέικ Μπάιρν, μέλος της ίδιας ομάδας, συμπληρώνει: «Όταν είδα για πρώτη φορά την εικόνα, δυσκολεύτηκα να πιστέψω ότι ήταν πραγματική ανίχνευση. Είναι μια μεγάλη ανακάλυψη που θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα».

Πηγή: Eurekalert