Η ΑΕΚ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 του Βόλου, σε ένα παιχνίδι όπου καμία από τις δύο ομάδες δεν έπεισε με την απόδοσή της. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Πιερό, ο οποίος μετά τον Παναιτωλικό σκόραρε σε δεύτερο συνεχόμενο ματς. Με αυτή τη νίκη, η “Ένωση” ισοβάθμησε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Ολυμπιακό, φτάνοντας τους 13 βαθμούς, ενώ ο Βόλος παραμένει στην 6η θέση με έξι βαθμούς.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, οι δύο ομάδες είχαν επιφυλακτική προσέγγιση, χωρίς να δημιουργήσουν σημαντικές φάσεις. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 18′, όταν ο Ελίασον έκανε όμορφη σέντρα, αλλά η κεφαλιά του Γιόβιτς πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο Βόλος πήρε σταδιακά περισσότερα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 32′ απείλησε με μακρινό σουτ του Τζόκα, που μπλόκαρε εύκολα ο Στρακόσα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Στην επανάληψη, η ΑΕΚ δυσκολευόταν να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του Βόλου, αλλά στο 54′ ήρθε η καθοριστική στιγμή. Ο Ελίασον εκτέλεσε συστημένη σέντρα στον Πιερό, ο οποίος με εύστοχη κεφαλιά έγραψε το 1-0 για τους “κιτρινόμαυρους”. Στο 69′, ο Πιερό απέφυγε τον αντίπαλό του και γύρισε στον Ζοάο Μάριο, αλλά το σουτ του επιθετικού του Βόλου μπλόκαρε ο Σιαμπάνης. Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει, με τον Κοϊτά να επιχειρεί σουτ εκτός περιοχής και τον Πιερό να χτυπάει το οριζόντιο δοκάρι σε τετ-α-τετ. Στο τέλος, το 1-0 έμεινε μέχρι τη λήξη, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς (65′ Πήλιος), Κοϊτά (76′ Κουτέσα), Πινέδα, Μάνταλος (75′ Μάριν), Ελίασον, Γιόβιτς (66′ Ζοάο Μάριο), Πιερό

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (73′ Μακνί), Τζόκα, Λάμπρου, Χάμουλιτς