Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποχώρησε τραυματίας από το τουρνουά Six Kings Slam στη Σαουδική Αραβία, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σχετικά με τη συμμετοχή του στο Hellenic Championship της Αθήνας.

Η παρουσία του Σέρβου πρωταθλητή στη διοργάνωση, που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ από 1 έως 8 Νοεμβρίου, θεωρούνταν δεδομένη. Ωστόσο, ο τραυματισμός του στο πρόσφατο τουρνουά έχει δημιουργήσει ερωτήματα για το κατά πόσο θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στην ελληνική πρωτεύουσα.

Μετά την αναγκαστική αποχώρησή του, ο Τζόκοβιτς δήλωσε:

«Δεν αισθάνομαι καλά. Ζητώ συγγνώμη από όλους. Ήθελα πραγματικά να συνεχίσω, αλλά πρέπει να ξεκουραστώ και να φροντίσω κάποια προβλήματα που έχω στο σώμα μου. Ελπίζω να προλάβω τα τελευταία τουρνουά της χρονιάς».

Προς το παρόν, παραμένει αβέβαιο αν ο νούμερο ένα του παγκόσμιου τένις θα καταφέρει να αναρρώσει εγκαίρως. Οι Έλληνες φίλοι του αθλήματος, πάντως, περιμένουν με ανυπομονησία να τον δουν για πρώτη φορά να αγωνίζεται επί ελληνικού εδάφους, ελπίζοντας ότι θα είναι έτοιμος να συμμετάσχει στο μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός.