Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια χιουμοριστική στιγμή ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και την Αρίνα Σαμπαλένκα καταγράφηκε λίγο πριν από την έναρξη του Wimbledon, με αφορμή μια απρόσμενη… διακοπή κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του βρετανικού τουρνουά στο Instagram, η τενίστρια από τη Λευκορωσία περνά κάθετα μέσα από το γήπεδο όπου εκείνη τη στιγμή προπονούνταν ο Τζόκοβιτς.

Advertisement

Advertisement

Από το βάθος ακούγεται τότε η φωνή του Σέρβου τενίστα να σχολιάζει με χιουμοριστική διάθεση, στήνοντας έναν φανταστικό διάλογο όπου η Σαμπαλένκα θα έλεγε «συγγνώμη, συγγνώμη που πέρασα από το γήπεδο» και εκείνος θα απαντούσε «όχι, τίποτα, όλα καλά».

Αντιλαμβανόμενη το πείραγμα, η Σαμπαλένκα απάντησε με τον ίδιο παιχνιδιάρικο τόνο λέγοντας «συγγνώμη κύριε θρύλε», συνοδεύοντας την ατάκα της με μια υπόκλιση.

Η συγκεκριμένη σκηνή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τις πολύ καλές σχέσεις που διατηρούν οι δύο κορυφαίοι αθλητές του τένις, οι οποίοι συχνά ανταλλάσσουν πειράγματα και χαλαρές στιγμές, κυρίως εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων και εκτός κορτ.