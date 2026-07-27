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Η Αρίνα Σαμπαλένκα αφήνει για λίγο πίσω της τις αγωνιστικές υποχρεώσεις και απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης μετά την ολοκλήρωση του Wimbledon, προκειμένου να γεμίσει τις μπαταρίες της για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Η Λευκορωσίδα, που βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της στο λονδρέζικο Grand Slam, καθώς αποκλείστηκε στους «16» από τη Ναόμι Οσάκα, μένοντας έτσι χωρίς τίτλο στα φετινά major τουρνουά.

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Παρά τα αρνητικά σχόλια που ακολούθησαν τον αποκλεισμό της, η ίδια δείχνει να μην επηρεάζεται. Οι αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαρτυρούν ότι επιλέγει να απολαμβάνει τις διακοπές της και να περνά χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Αν και συνηθίζει να προστατεύει την ιδιωτική της ζωή και να κρατά την οικογένειά της μακριά από τη δημοσιότητα, αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση, χαρίζοντας στους ακολούθους της ένα βίντεο που έγινε γρήγορα viral στο TikTok. Σε αυτό εμφανίζεται να χορεύει μαζί με τη 17χρονη αδελφή της, Τονέτσκα, αποκαλύπτοντας μια πιο ανέμελη και αυθόρμητη πλευρά της, μακριά από τις απαιτήσεις των κορτ.

Οι χρήστες των social media δεν άργησαν να σχολιάσουν την εντυπωσιακή ομοιότητα των δύο αδελφών, ενώ αρκετοί αποθέωσαν τη μικρότερη αδελφή της Σαμπαλένκα για την εμφάνισή της. Παράλληλα, μια πρόσφατη ανάρτηση της κορυφαίας τενίστριας στο Instagram, στην οποία ποζάρει μαζί με τη μητέρα της, προκάλεσε επίσης πολλά σχόλια, καθώς οι θαυμαστές της επισήμαναν πόσο μοιάζουν μεταξύ τους.

Η οικογένεια έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σαμπαλένκα, ειδικά μετά τη δύσκολη περίοδο που βίωσε το 2019, όταν έχασε τον πατέρα της, Σεργκέι.

Εκείνος ήταν ο άνθρωπος που τη στήριξε περισσότερο από όλους στα πρώτα της βήματα στο τένις, ενθαρρύνοντάς τη να ακολουθήσει το άθλημα και συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία που την οδήγησε στην κορυφή του παγκόσμιου τένις.