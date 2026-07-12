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Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άσκησαν κριτική στην αθλήτρια, υποστηρίζοντας ότι δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διασκέδαση παρά στις υποχρεώσεις της.

Η Σαμπαλένκα απάντησε στα αρνητικά σχόλια μέσω χιουμοριστικών βίντεο, χαρακτηρίζοντας τις διακοπές της ως μια μορφή προσωπικής θεραπείας.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, η οποία κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, επέλεξε να αντιμετωπίσει την κριτική με αυτοσαρκασμό και καλή διάθεση.

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Η Αρίνα Σαμπαλένκα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο μαζί με τον μέλλοντα σύζυγό της, Γιώργο Φραγκούλη. Ωστόσο, ούτε η περίοδος ξεκούρασης την έχει κρατήσει μακριά από την κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 28χρονη Λευκορωσίδα, που βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του γυναικείου τένις, επέλεξε να απαντήσει στα αρνητικά σχόλια με χιούμορ και δόση ειρωνείας.

Αφορμή στάθηκαν οι αναρτήσεις της από τις διακοπές της, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι μετά τον αποκλεισμό της από το Wimbledon δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διασκέδαση και το TikTok παρά στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Κάποιοι, μάλιστα, αμφισβήτησαν ακόμη και το κατά πόσο αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

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Η ίδια, πάντως, δεν έδειξε να επηρεάζεται από τα επικριτικά σχόλια και συνέχισε να μοιράζεται φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο μέσω του Instagram, αντιμετωπίζοντας την αρνητική κριτική με αυτοσαρκασμό και καλή διάθεση.

Η απάντηση στα αρνητικά σχόλια

Η Σαμπαλένκα δεν άφησε ασχολίαστα τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε. Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, τη βλέπουμε να απολαμβάνει τις στιγμές χαλάρωσης των διακοπών της, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους την επικρίνουν και αμφισβητούν τις επιλογές της.

«Ξύπνησα και είδα μηνύματα που λένε πως νοιάζομαι περισσότερο για το TikTok παρά για το τένις και ότι δεν μου αξίζει να είμαι το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και μου λένε να βελτιώσω τη συμπεριφορά μου», αναφέρει στο βίντεο, με ιδιαίτερα σαρκαστικό τρόπο.

«Αυτή είναι η δική μου μορφή θεραπείας», έγραψε η Σαμπαλένκα, απαντώντας με χιούμορ σε άλλο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να απολαμβάνει τις βουτιές της στην πισίνα μαζί με μια φίλη της, αλλά και μερικά σφηνάκια κατά τη διάρκεια των διακοπών της.