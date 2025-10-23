Μια απίστευτη γκάφα έλαβε χώρα στην εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άνβιλ στην Πολωνία για το FIBA Europe Cup, όταν στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα, στο παρκέ βρέθηκαν μαζί έξι παίκτες από τον «δικέφαλο του Βορρά».
Το σκορ ήταν στο 84-80 υπέρ της Άνβιλ και 2:25 πριν από το τέλος του παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ είχε την επαναφορά, ωστόσο στο παρκέ βρίσκονταν έξι παίκτες του και όχι πέντε.
Οι παίκτες της Άνβιλ διαπίστωσαν ότι δεν έβγαιναν τα μαρκαρίσματα και τότε οι άνθρωποι των γηπεδούχων φώναζαν έντονα από τον πάγκο στους διαιτητές, οι οποίοι φαίνεται να μην έχουν καταλάβει τίποτα.
Τελικά, ο Μπεν Μουρ έτρεξε γρήγορα προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ, χωρίς να υπάρξει διακοπή στο παιχνίδι, σε ένα ματς που πήγε τελικά στην παράταση, με τον «δικέφαλο» να επικρατεί με 94-93, διπλασιάζοντας τις νίκες του στην διοργάνωση.