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Ο Απόστολος Σίσκος τερμάτισε στη δεύτερη θέση στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο.

Ασημένιο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο

Ο 21χρονος κατέρριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο με 1:53.81 χάνοντας μόνο από τον ασυναγώνιστο Ούγγρο Χούμπερτ Κος, ο οποίος εξασφάλισε την πρωτιά με 1:53.08.

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Παράλληλα αυτό ήταν και το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση, με τον 21χρονο αθλητή να έχει προηγουμένος αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης Κ23.Ο Σίσκος συγκαταλέγεται σε έναν από τους σπουδαιότερους κολυμβητές της νέας γενιάς. Στα 200μ. ύπτιο κατέχει το πανελλήνιο ρεκόρ και είναι ο τρίτος ευρωπαίος όλων των εποχών, ενώ στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου είχε κατακτήσει ξανά το ασημένιο μετάλλιο.

Υπενθυμίζουμε ότι χθες ο Απόστολος Σίσκος προκρίθηκε με άνεση στον τελικό των 200μ. ύπτιο στο Παρίσι, τερματίζοντας πρώτος στον πρώτο ημιτελικό και δεύτερος συνολικά πίσω από τον τρομερό Ούγγρο Κος.

Ο νεαρός Έλληνας αθλητής κατέγραψε χρόνο 1:54.06, αφήνοντας πίσω του τους υπόλοιπους αθλητές για τουλάχιστον ένα σώμα, γράφοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ.