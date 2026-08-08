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Για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες κατά την κολύμβηση ενημερώνει σε ειδική καμπάνια το υπουργείο Υγείας, καθώς πέρυσι πνίγηκαν 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια από το 2021 μέχρι το 2025, καταγράφονται ετησίως, 387 θανάσιμα ατυχήματα στις θάλασσες.

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«Ο πνιγμός δεύτερη αιτία θανάτου στα παιδιά»

Ο πνιγμός, δε, είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από ατύχημα για τα παιδιά από τη βρεφική ηλικία έως 14 ετών.

Κάθε χρόνο 50.000 Ευρωπαίοι πολίτες τραυματίζονται συμμετέχοντας σε θαλάσσια σπορ ή και σε δραστηριότητες με σκάφη.

Τα βασικά μέτρα προστασίας

Η καμπάνια παραθέτει τέσσερις απλούς αλλά κρίσιμους κανόνες ασφαλείας:

όχι κολύμβηση χωρίς συνοδεία,

όχι απομάκρυνση κάθετα και μακριά από την παραλία,

όχι απότομη είσοδος στο νερό,

όχι κολύμπι μέχρι εξάντλησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν ξεκινήσουν τα καλοκαιρινά μπάνια, ειδικά εάν έχουν χρόνια προβλήματα υγείας ή λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.