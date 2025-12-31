Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να σπάει τα κοντέρ, πλησιάζοντας στον ιστορικό στόχο των 1.000 γκολ στην καριέρα του.

Στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ετιφάκ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σημείωσε στο δεύτερο ημίχρονο το 957ο γκολ του και χρειάζεται πλέον άλλα 43 για να κατοθρώσει αυτό το μοναδικό επίτευγμα.

Μάλιστα, αυτό το γκολ ήταν ένα από τα πιο τυχερά που έχει πετύχει ποτέ, μιας και το σουτ του Φέλιξ κόντραρε στην πλάτη του Ρονάλντο, με την μπάλα να αλλάζει πορεία και να καταλήγει στα δίχτυα.