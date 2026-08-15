Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Απόστολος Σίσκος γράφει ιστορία γιατί μετά το ασημένιο στα 200μ ύπτιο, κατέκτησε την τρίτη θέση και στα 200μ πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Ο Έλληνας κολυμβητής έκανε καταπληκτικό τελευταίο πενηντάρι και με 1.54.13 πήρε το χάλκινο μετάλλιο το οποίο αφιέρωσε σε όλους τους Έλληνες.

Advertisement

Advertisement

Ο 21χρονος Απόστολος Σίσκος δεν είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει ανέβει στο βάθρο στο Παρίσι αλλά το έχει κάνει δύο φορές και σε δύσκολα αγωνίσματα όπως είναι τα 200μ ύπτιο και 200μ πεταλούδα.



Η κατάταξη του τελικού

1.Λεόν Μαρσάν (Γαλλία) 1:51.72

2.Ρίτσαρντ Μάρτον (Ουγγαρία) 1:54.06

3.Απόστολος Σίσκος (Ελλάδα) 1:54.13

4.Αλμπέρτο Ρατσέτι (Ιταλία) 1:54.23

5.Κριστόφ Χμιελέφκσκι (Πολωνία) 1:54.74

Advertisement

6.Χούμπερτ Κος (Ουγγαρία) 1:54.89

7.Αρμπιντέλ Γκονζάλεζ (Ισπανία) 1:54.97

8.Μίχαλ Χμιελέφκσκι (Πολωνία) 1:55.42

Advertisement