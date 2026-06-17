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Η Αργεντινή ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026, με τον Λιονέλ Μέσι να χαρίζει μια ακόμη μοναδική ποδοσφαιρική παράσταση. Ο 38χρονος αρχηγός της “Αλμπισελέστε” ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην άνετη επικράτηση με 3-0 απέναντι στην Αλγερία, σημειώνοντας ένα ιστορικό χατ τρικ και επιβεβαιώνοντας πως παραμένει ένας από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν αγωνιστεί ποτέ.

Ο Μέσι μπήκε από νωρίς στο παιχνίδι με διάθεση να αφήσει το αποτύπωμά του. Μόλις στο 5ο λεπτό κατάφερε να βρει δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Λίγα λεπτά αργότερα, η Αλγερία είχε την ίδια τύχη, με τον Σαϊμπί να βλέπει το δικό του τέρμα να μη μετράει. Το παιχνίδι είχε ένταση από τα πρώτα λεπτά και οι δύο ομάδες έδειχναν πως αναζητούσαν γρήγορα το προβάδισμα.

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Τελικά, αυτός που έδωσε τη λύση ήταν ο αρχηγός της Αργεντινής. Στο 17ο λεπτό, ο Μέσι πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με ένα υπέροχο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ με τρόπο που θύμισε τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του.

Μετά το γκολ, ο ρυθμός έπεσε. Η Αργεντινή διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της, ενώ η Αλγερία προσπάθησε να κρατήσει περισσότερο την κατοχή χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Μαρτίνες. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι μπροστά στο σκορ και με τον Μέσι να έχει ήδη αφήσει το πρώτο του σημάδι στη διοργάνωση.

Στο δεύτερο μέρος, η Αργεντινή ανέβασε ξανά την πίεσή της. Ο Μέσι δημιούργησε ευκαιρίες, απείλησε με σουτ και στο 60ό λεπτό πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Μετά από δυνατό σουτ του ΜακΆλιστερ και ασταθή απόκρουση του τερματοφύλακα της Αλγερίας, ο Αργεντινός βρέθηκε στη σωστή θέση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Αλγερία προσπάθησε να αντιδράσει και είχε κάποιες καλές στιγμές, όμως η αμυντική λειτουργία της Αργεντινής παρέμεινε σταθερή. Στο 76ο λεπτό, ο Μέσι ολοκλήρωσε το προσωπικό του σόου, πετυχαίνοντας το τρίτο του γκολ με χαρακτηριστικό τελείωμα από την περιοχή και γράφοντας ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με το χατ τρικ αυτό, ο Μέσι έφτασε τα 16 γκολ σε Μουντιάλ και ισοφάρισε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης. Λίγα λεπτά αργότερα αντικαταστάθηκε και αποθεώθηκε από το κοινό στο Kansas City Stadium, γνωρίζοντας την αναγνώριση για ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση.

Η Αργεντινή κράτησε εύκολα το 3-0 μέχρι το τέλος και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στον όμιλο. Με τον Μέσι σε αυτή την κατάσταση, η παγκόσμια πρωταθλήτρια έστειλε από νωρίς μήνυμα πως παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.