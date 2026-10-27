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Μακριά από την ένταση των γηπέδων και τα σκαμπανεβάσματα της αγωνιστικής της πορείας, η Αρίνα Σαμπαλένκα απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην παραλία, χωρίς να χάνει την επαφή της με τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κορυφαία τενίστρια από τη Λευκορωσία δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «τριγυρίζοντας σε μια παραλία και σε ένα γήπεδο τένις κοντά σας».

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Στα στιγμιότυπα, η Σαμπαλένκα εμφανίζεται με λεοπάρ μπικίνι, να παίζει με τα κύματα και να ποζάρει μαζί με τη φίλη της, Λολίτα Λαζαρένκο. Το άλμπουμ περιλαμβάνει, ωστόσο, και μια φωτογραφία που ξεχωρίζει για έναν διαφορετικό λόγο.

Η 28χρονη τενίστρια ποζάρει σε selfie φορώντας ένα λευκό κοντό μπλουζάκι με τη φράση «η πιο κουλ γυναίκα που γνωρίζετε». Την προσοχή, όμως, τραβά και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, το οποίο φρόντισε να βάλει σε πρώτο πλάνο.

Το κόσμημα τής το χάρισε ο αρραβωνιαστικός της, Γιώργος Φραγκούλης, με τον οποίο η Σαμπαλένκα διατηρεί σχέση και έχει αρραβωνιαστεί. Πρόκειται για ένα δαχτυλίδι 12 καρατίων, σχεδιασμένο από την Ισαμπέλα Γκρούτμαν και κατασκευασμένο από πλατίνα.

Στο κέντρο του δεσπόζει μια μεγάλη πέτρα οβάλ κοπής, η οποία πλαισιώνεται από μικρά σμαράγδια, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο και πολυτελές αποτέλεσμα.

Η ανάρτηση της Σαμπαλένκα συνδυάζει στιγμές ανεμελιάς στην παραλία με μια διακριτική επίδειξη του κοσμήματος που σηματοδοτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή. Και, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες, το εντυπωσιακό μονόπετρο εξακολουθεί να κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη και όταν η πρωταγωνίστρια βρίσκεται μακριά από τα κορτ.