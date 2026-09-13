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Σε έντονο ξέσπασμα θυμού και απογοήτευσης οδηγήθηκαν τα πρώτα λεπτά μετά το τέλος του τελικού του US Open για την Αρίνα Σαμπαλένκα. Η 28χρονη τενίστρια, αμέσως μετά την ήττα της από την Έλενα Ριμπάκινα, κάθισε στον πάγκο και άρχισε να χτυπά με δύναμη τη ρακέτα της στο έδαφος, μέχρι που τελικά την κατέστρεψε.

Η Σαμπαλένκα δεν προσπάθησε να κρύψει την απογοήτευσή της για την απώλεια του τίτλου. Λίγα μόλις μέτρα μακριά από τη Ριμπάκινα, η οποία πανηγύριζε τη σημαντικότερη νίκη της, η Λευκορωσίδα ξέσπασε στη ρακέτα της, αφήνοντας την ένταση της στιγμής να φανεί.

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Η Ριμπάκινα πήρε τη νίκη με 6-4, 5-7, 6-2, κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα της το US Open και τερματίζοντας την κυριαρχία της Σαμπαλένκα στο Flushing Meadows. Παράλληλα, η Καζάκα θα βρεθεί στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Μετά τον τελευταίο πόντο, οι τηλεοπτικές κάμερες έδειξαν αρχικά τη Ριμπάκινα, η οποία χαιρετούσε το κοινό. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, το πλάνο μεταφέρθηκε στην άλλη πλευρά του κορτ, στον πάγκο όπου βρισκόταν η Σαμπαλένκα.

Aryna Sabalenka with another racquet break after a Grand Slam final narrow defeat.



🎥 @TWDTV1 #usopen pic.twitter.com/8Rlc4WBMxK September 12, 2026

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, η ίδια εξήγησε τι προκάλεσε το έντονο ξέσπασμά της. «Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις τα συναισθήματά σου όταν χάνεις έναν τελικό Grand Slam και κυνηγάς το τρίτο συνεχόμενο», ανέφερε, εξηγώντας πως εκείνη τη στιγμή προτίμησε να εκτονώσει όλη την ένταση και την απογοήτευση που ένιωθε.

Όπως είπε, δεν ήθελε να συγκρατήσει τον θυμό της, καθώς φοβόταν ότι αν τον κρατούσε μέσα της θα δυσκολευόταν ακόμη περισσότερο να διαχειριστεί τα συναισθήματά της στη συνέχεια. «Ήθελα απλώς να αφήσω όλη αυτή την επιθετικότητα και την απογοήτευση να βγει προς τα έξω», εξήγησε.

Η συγκεκριμένη ήττα ήταν ακόμη πιο δύσκολη για τη Σαμπαλένκα, καθώς τα τελευταία χρόνια η Νέα Υόρκη είχε εξελιχθεί σε πραγματικό «κάστρο» για την ίδια. Η 28χρονη είχε κατακτήσει τα δύο προηγούμενα US Open και έφτασε στον φετινό τελικό έχοντας δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό σερί νικών στη διοργάνωση. Το μεγάλο της στοίχημα ήταν να γίνει η πρώτη γυναίκα μετά τη Σερένα Γουίλιαμς που θα κατακτούσε τρεις συνεχόμενους τίτλους στο Flushing Meadows. Η Γουίλιαμς είχε πετύχει το συγκεκριμένο επίτευγμα από το 2012 έως το 2014.

Sabalenka no quería saber nada de que la enfoquen y lo "solucionó" con un "fuck off" pic.twitter.com/6mV6vlgaZG Advertisement September 12, 2026

Ωστόσο, η προσπάθεια της Σαμπαλένκα σταμάτησε μόλις ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του τίτλου. Για τη Ριμπάκινα, μάλιστα, αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα στο 2026 που κατάφερε να στερήσει από τη Σαμπαλένκα έναν τίτλο Grand Slam στον τελικό. Η Καζάκα είχε επικρατήσει της αντιπάλου της και στον τελικό του Australian Open.

Η ίδια η νέα πρωταθλήτρια του US Open παραδέχθηκε μετά το τέλος του αγώνα ότι δεν περίμενε ούτε η ίδια μια τόσο επιτυχημένη πορεία στη Νέα Υόρκη, ιδιαίτερα από τη στιγμή που είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού πριν από την έναρξη του τουρνουά.

Για τη Σαμπαλένκα, αντίθετα, η εικόνα που θα μείνει από το φινάλε του φετινού US Open είναι εκείνη στον πάγκο: μια τενίστρια εμφανώς απογοητευμένη για έναν τρίτο συνεχόμενο τίτλο που έφτασε τόσο κοντά, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κατακτήσει.

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