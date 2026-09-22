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Την ευκαιρία να πάρει μια ανάσα από τις απαιτητικές επαγγελματικές της υποχρεώσεις βρήκε η Αρίνα Σαμπαλένκα, με αφορμή την παρουσία της στην Ελλάδα για την παρουσίαση σειράς ρούχων.

Η τενίστρια από τη Λευκορωσία και ο Έλληνας σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, βρέθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο Simple Caracters της οικογένειας Λιακωτίτη στη Γλυφάδα.

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Η Σαμπαλένκα, όπως φαίνεται από την ανάρτηση που έκανε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας, αξιοποίησε την επίσκεψή της στην Ελλάδα για «ξεκούραση και επαναφορά».

Στο άλμπουμ που δημοσίευσε φαίνεται να απολαμβάνει μια βουτιά στη θάλασσα, να κάνει ηλιοθεραπεία, να γεύεται το φαγητό και να χαλαρώνει με θέα το ηλιοβασίλεμα, ενώ φρόντισε να αφιερώσει και λίγο χρόνο στον εαυτό της.

Η ανάρτηση της Αρίνα Σαμπαλένκα

Η παρουσία της στην Ελλάδα συνδέθηκε και με τη σειρά ρούχων του Γιώργου Φραγκούλη, η οποία φέρει την ονομασία «The Gride». Το όνομα προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων «Greek» και «Pride», που σημαίνουν «Έλληνας» και «περήφανος» αντίστοιχα.