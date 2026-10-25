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Ο Φαμπιάνο άνοιξε το σκορ, με τον Σερζίνιο να ισοφαρίζει προσωρινά για τους φιλοξενούμενους πριν ο Κουαμέ και ο Πετρίς διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Με αυτή την επικράτηση ο Άρης ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Ατρόμητος παρέμεινε στη δέκατη τρίτη θέση με δύο βαθμούς.

Στην επόμενη αγωνιστική ο Άρης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό και ο Ατρόμητος θα υποδεχθεί τον Βόλο.

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Ο Άρης επικράτησε με 3-1 του Ατρομήτου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα παιχνίδι όπου και τα τέσσερα γκολ σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα με τον Φαμπιάνο, ο οποίος σκόραρε με κεφαλιά στο 3ο λεπτό, όμως ο Σερζίνιο ισοφάρισε για τους φιλοξενούμενους στο 9’.

Η συνέχεια ανήκε στους Θεσσαλονικείς, που ανέκτησαν το προβάδισμα στο 23’ με κεφαλιά του Κουαμέ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Πετρίς διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

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Με αυτή τη νίκη, ο Άρης ανέβηκε στους 16 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, ο Ατρόμητος παραμένει 13ος με δύο βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τον Λεβαδειακό, ενώ η ομάδα του Περιστερίου θα υποδεχθεί τον Βόλο.

Τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης είχαν πολύ καλό ρυθμό σκορ και θέαμα. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Μπρούμα έκανε την σέντρα και ο Φαμπιάνο με κεφαλιά νίκησε τον Χουτεσιώτη κάνοντας το 1-0. Οι Περιστεριώτες απάντησαν έξι λεπτά αργότερα φτάνοντας στην ισοφάριση, με τον Τσούμπερ να βρίσκει τον Σερζίνιο μέσα στην περιοχή και αυτός με σουτ στην κίνηση νίκησε τον Βέλιο για το 1-1. Οι φιλοξενούμενοι όμως δεν κατάφεραν να χτίσουν στο γκολ που σημείωσαν με τον Άρη να υπερέχει στον αγωνιστικό χώρο και στο 23′ ανέκτησε το προβάδισμα. Ο Καντεβέρε έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή ο Χουτεσιώτης αρχικά είχε απάντηση αλλά στην επαναφορά ο Κουαμέ με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-1. Και σα να μην έφτανε αυτό για τον Ατρόμητο τέσσερα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι βρήκαν και τρίτο γκολ, μετά από εξαιρετική ομαδική προσπάθεια ο Ράτσιτς τροφοδότησε τον Πετρίς και αυτός από θέση έξω δεξιά μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Χουτεσιώτη κάνοντας 3-1, που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους αφού το τέρμα που σημείωσε ο Γκαρέ στο 38′ δεν μέτρησε αφού ο Αργεντινός πήρε την μπάλα με το χέρι.

Στο δεύτερο μέρος άλλαξε το σκηνικό με τον Ατρόμητο να παίρνει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του και να ισορροπεί την κατάσταση του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς ωστόσο να μπορεί να απειλεί τα καρέ του Βέλιο με αξιώσεις.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ, Μπρούμα (67′ Μπουσάιντ), Κουαμέ (78′ Γένσεν), Καντεβέρε (78′ Μιρ)

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον (46΄Οφόρι), Τσιγγάρας, Παπαδόπουλος, Μουτουσαμί, Γκαρθία (46′ Μουντές), Περέα (80′ Τσιλούλης), Τσούμπερ, Σερζίνιο (61′ Πνευμονίδης)