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Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 82-76 στον πρώτο τελικό της GBL, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από έντονη αντίδραση του Εργκίν Αταμάν προς τη διαιτησία. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος τόσο στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης όσο και στη συνέντευξη Τύπου, όπου εξαπέλυσε «βολές» κατά των διαιτητών.

Ο Αταμάν στάθηκε σε μια συγκεκριμένη φάση με φάουλ στον Φουρνιέ σε κρίσιμο σημείο του αγώνα, θεωρώντας ότι η απόφαση αυτή επηρέασε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μάλιστα, μετά τη συνέντευξη Τύπου αποχώρησε εμφανώς εκνευρισμένος, κάνοντας ειρωνικά σχόλια σχετικά με τους διαιτητές του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

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Δηλώσεις στην ΕΡΤ

«Οι συνεργάτες μου μιλάνε στους διαιτητές, οι οποίοι έδωσαν το φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα στον Φουρνιέ. Είδατε τι έγινε στο τέλος με το σφύριγμα αυτό και τις βολές. Αυτό ήταν ένα σημαντικό σφύριγμα σε ένα κλειστό παιχνίδι.

Ήμασταν κακοί επιθετικά, δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Πρέπει να σκοράρεις. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε, χάσαμε τα σουτ όμως, χάσαμε και την ευκαιρία μας με την τελευταία απόφαση των διαιτητών. Είναι το 1-0, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, συνεχίζουμε».

Δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου

«Ξέρετε ότι στην Τουρκία υπάρχουν πολλές σειρές που βλέπουν. Ξέρω ότι και εσείς οι Έλληνες βλέπετε σειρές. Οι τελικοί μας είναι σαν αυτό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά.

Το αποτέλεσμα είναι 82-76; Όχι, είναι 29-5. 29 βολές ο Ολυμπιακός, με κρίσιμες στα τελευταία δύο λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά Μέσα, τα σερβικά, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια».

Και αποχώρησε χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.