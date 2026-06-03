Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που ήταν άκρως συναρπαστικό. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης, με τους παίκτες του Αταμάν να αντιδρούν στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο άντεξαν, βρήκαν επιθετικές λύσεις και έκαναν το 1-0 στην σειρά.

Το παιχνίδι:

Advertisement

Advertisement

Στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού υπήρχε νευρικότητα και αστοχία για τις δύο ομάδες, καθώς τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός έκαναν εύκολα λάθη και το σκορ έμεινε χαμηλά (7-8, 6′). Οι παίκτες του Μπαρτζώκα ανέβασαν ρυθμό στην συνέχεια και με δύο διαδοχικά τρίποντα από Βεζένκοφ, Φουρνιέ, πήραν το προβάδισμα (13-8).

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με τον Όσμαν στον αιφνιδιασμό και ισοφάρισε (15-15) χάρη στο τρίποντο του Ναν (6π.), με τους Πειραιώτες να κλείνουν το δεκάλεπτο μπροστά, καθώς ο Παπανικολάου πέτυχε ένα απίθανο buzzer beater από το κέντρο του γηπέδου (21-17).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έδωσε έμφαση στην άμυνα, θέλοντας να βρει με αυτόν τον τρόπο ρυθμό και στην επίθεση. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν την διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια νούμερα στα μέσα της περιόδου, με τον Τζόζεφ να κερδίζει τον αντίπαλό του στο low post (35-24), ενώ ο Φουρνιέ ευστόχησε στο δεξί λει απ φτάνοντας τους 10 πόντους (40-26, 17′).

Ακολούθως, ο Όσμαν (9π.) έτρεξε στον αιφνιδιασμό μειώνοντας σε 40-30, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα και τον Πίτερς να σκοράρει, κάνοντας το 42-30, που ήταν και το σκορ ημιχρόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «πράσινοι» σούταραν μόλις δύο βολές στο πρώτο ημίχρονο, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό (12/14), γεγονός που έφερε κάποια παράπονα προς τους διαιτητές.

Ρεσιτάλ Μήτογλου στην τρίτη περίοδο

Στην τρίτη περίοδο ο Φουρνιέ έκανε το 49-32 αλλά ο Παναθηναϊκός με γρήγορο 5-0 σερί μείωσε εκ νέου στους 12 (49-37, 23′). Φουρνιέ, Βεζένκοφ απάντησαν με αντίστοιχο 5-0 σερί (54-37), αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις από την περιφέρεια με τους Ναν και Μήτογλου (3/4 τρίποντα), κατεβάζοντας την διαφορά (59-53). Ο Έλληνας φόργουορντ ευστόχησε σε ακόμα ένα τρίποντο από την γωνία, κάνοντας το 62-58, που ήταν και το σκορ της τρίτης περιόδου.

Η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Όσμαν να σκοράρει στον αιφνιδιασμό (64-63), αναγκάζοντας τον Μπαρτζώκα να καλέσει άμεσα τάιμ άουτ. Οι «πράσινοι» πέρασαν και μπροστά χάρη στον Τούρκο διεθνή (64-65) και το παιχνίδι έγινε ντέρμπι.

Advertisement

Ο Τζόζεφ με ωραία ενέργεια έδωσε στην συνέχεια το προβάδισμα στην ομάδα του (73-70) με τον Όσμαν να απαντά άμεσα με τρίποντο (73-73, 36′). Με το σκορ 75-73, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός δυσκολεύονταν αρκετά να βρουν επιθετικές λύσεις στο φινάλε. Ο Φουρνιέ με δύο βολές στα 44 δευτερόλεπτα έκανε το 77-73 για την ομάδα του.

Μεγάλο καλάθι ο Γουόκαπ, νικητής ο Ολυμπιακός

Ο Ναν αστόχησε στα 40 δευτερόλεπτα, ο Γουόκαπ πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο κάνοντας το 80-73, αλλά ο Παναθηναϊκός απάντησε με τον Όσμαν (80-76). Ο Γουόκαπ με νέες βολές έκανε το 82-76 στα 11 δευτερόλεπτα. Ο Μήτογλου αστόχησε στο φινάλε και ο Ολυμπιακός με αυτόν τον τρόπο ήταν ο μεγάλος νικητής στον πρώτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 42-30, 62-58, 82-76

Advertisement