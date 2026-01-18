Έντονα παράπονα για την απόδοση ορισμένων παικτών του Παναθηναϊκού εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν μετά τη δύσκολη νίκη με 74-69 κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ο Τούρκος προπονητής τόνισε ότι κάποιοι παίκτες κατέστρεψαν το σύστημα, ενώ επαίνεσε θερμά τον Κώστα Σλούκα για την καθοριστική συμβολή του στη νίκη. Παρά τις ελλείψεις βασικών παικτών, η ομάδα κατάφερε να πάρει το διπλό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

“Πιστεύω ότι κάναμε τέλειο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο όταν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα με φάουλ με Χολμς, Όσμαν και Γκραντ, μπήκαμε σε μπελάδες.

Κάποιοι παίκτες δεν βοήθησαν καθόλου και διέλυσαν το σύστημά μας γι’ ακόμα μια φορα. Ρισκάραμε να χάσουμε το ματς, ήταν άλλο ένα δύσκολο ματς. Μας έλειψαν τρεις σημαντικοί παίκτες. Είχαμε πρόβλημα με αυτούς που ήρθαν από τον πάγκο. Ο Σλούκας έδειξε μεγάλο χαρακτήρα και κερδίσαμε.

Δυστυχώς, χρειαζόμαστε τους τρεις παίκτες που μας λείπουν (Ναν, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου), γιατί με αυτό το μπάσκετ καποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα, στο σύστημά μου. Περιμένουμε να γυρίσουν οι τραυματίες που είναι πολύ σημαντικοί και οι τρεις . Αυτοί που δεν ακολουθούν το σύστημα, δεν θα παίζουν, κανενα πρόβλημα.

Ο Σλούκας στα 36 είναι πάντα ηγέτης, δείχνει χαρακτήρα σε δύσκολες στιγμές. Είναι διαφορετικό να είσαι μεγάλος παίκτης από καλός παίκτης. Ο Σλούκας είναι μεγάλος παίκτης“.