Νίκη της ΑΕΚ στην Allwyn Arena με 5-0 επί του Παναιτωλικού.

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Γεμάτο αγωνιστική δράση είναι το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται σε σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του τένις.

Από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι η μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεν νωρίς το απόγευμα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του στο Europa League.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη EuroLeague, σε ένα ακόμη μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι για το ελληνικό μπάσκετ.

Στο σημερινό αθλητικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται, επίσης, η συμμετοχή της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά του Χονγκ Κονγκ, ενώ ξεχωρίζουν και οι ευρωπαϊκοί αγώνες των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ.

Παράλληλα, το πρόγραμμα συμπληρώνεται από τις αναμετρήσεις του Champions League, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φίλους του αθλητισμού.

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

12:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι

12:00: Magenta Sport 3 | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Youth League)

12:30: Novasports 6HD | Μάγια Τζόιντ – Μαρία Σάκκαρη (Τουρνουά Χονγκ Κονγκ)

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15:30: Magenta Sport 2 | ΠΑΟΚ Κ19 – Ζρίνσκι (UEFA Youth League)

16:00: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι

17:30: Magenta Sport 3 | Ρεν – Ολυμπιακός (UEFA Europa League)

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18:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (League Cup Βόλεϊ Ανδρών)

19:00: Novasports 3HD | Λιετκαμπέλις – Μανρέσα (EuroCup)

19:00: Magenta Sport 4 | Φάλκο – ΑΕΚ (FIBA Basketball Champions League)

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19:00: ΣΠΟΡ FM TV1 | Προμηθέας Πάτρας – Όπαβα (FIBA Europe Cup)

19:30: Novasports 5HD | Τσεντεβίτα Ολιμπία – Ντερτόνα (EuroCup)

19:30: ΣΠΟΡ FM TV2 | Ηρακλής – ΑΕΚ Λάρνακας (FIBA Europe Cup)

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19:45: Magenta Sport 5 | Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ (UEFA Champions League)

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19:45: Magenta Sport 2 | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Champions League)

19:45: Magenta Sport 3 | Φενέρμπαχτσε – Λίβερπουλ (UEFA Champions League)

19:45: MEGA | ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (UEFA Champions League)

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20:30: Novasports Start | Μπόσνα – Μπότεβγκραντ (EuroCup)

20:30: Magenta Sport 6 | ATP Masters 1000 2026, Παρίσι (Κυρίως Ταμπλό)

21:00: Novasports 4HD | Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης (EuroCup)

21:45: Novasports Prime | Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός (EuroLeague)

22:00: Magenta Sport 5 | Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 4 | Πόρτο – Νάπολι (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 9 | PSV Αϊντχόφεν – Κλαμπ Μπριζ (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 8 | Λανς – Κόμο (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 7 | Λειψία – Μάντσεστερ Σίτι (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 3 | Ντόρτμουντ – Μπέτις (UEFA Champions League)