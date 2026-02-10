Σε υπόθεση βιασμού φέρεται ότι εμπλέκεται ο αδερφός του πρώην αστέρα της «Μπαρτσα»,Ανσού Φάτι ο οποίος κατηγορείται από νεαρή Ολλανδή ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά μέσα στο σπίτι του Λαμίν Γιαμάλ.

Την αποκάλυψη έκανε το ισπανικό μέσο «ABC» και αναδημοσιεύτηκε από την ολλανδική «De Telegraaph», οι οποίες αναφέρουν ότι ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα, Ανσού Φάτι φέρεται να βίασε τη νεαρή κοπέλα, η οποία μέθυσε στο πάρτι νυχτερινού κέντρου, στο σπίτι του Γιαμάλ.

Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία της Καταλονίας, ενώ σύμφωνα με το ισπανικό μέσο ABC, η φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση της γυναίκας έγινε από τον αδελφό του Ανσού Φατί, του πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα και νυν της Μονακό, όπου αγωνίζεται ως δανεικός.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι παρών ήταν και ο Λαμίν Γιαμάλ, χωρίς αυτός να έχει επιβεβαιωθεί. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η παρέα αποχώρησε από το μαγαζί και η κακοποίηση φέρεται να συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο σπίτι του Γιαμάλ, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «Εσπλουγκές ντε Λιομπρεγάτ», στα περίχωρα της Βαρκελώνης. Ωστόσο, κάποιες άλλες πηγές διαψεύδουν ότι η σεξουαλική κακοποίηση συνέβη στο σπίτι του διεθνούς επιθετικού της «Μπαρτσα».

Υποβάλεται σε εξετάσεις η νεαρή κοπέλα

Σύμφωνα με το ABC, πηγές από την αστυνομία επιβεβαίωσαν ότι το θύμα είναι μια νεαρή γυναίκα από την Ολλανδία. Όπως μεταδίδεται η γυναίκα φέρεται να ξύπνησε ξαφνικά γυμνή με τον Φατίνο Τζούνιορ δίπλα της. Η ίδια είπε στην αστυνομία ότι υποψιάζεται πως υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση ενώ ήταν υπό την επήρεια τοξικών ουσιών.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική εξέταση, αλλά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο συγκεκριμένος τύπος εξέτασης σπάνια επιβεβαιώνει τη χρήση ναρκωτικών, καθώς αυτά συνήθως αποβάλλονται από το σώμα μέσα σε λίγες ώρες.

Μετά την αναφορά του φερόμενου θύματος, οι Αρχές της Καταλονίας ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε σεξουαλικό αδίκημα, παρότι η ίδια η γυναίκα δεν έχει ακόμη καταθέσει επίσημη καταγγελία.

Κατά το ισπανικό μέσο, η αρχική αναφορά της αστυνομίας αναφέρει επίσης ότι το θύμα δήλωσε πως είχε χτυπηθεί από τον Φατίνο Τζούνιορ. Ανάλογα με την πρόοδο της έρευνας κι αν τελικά η γυναίκα προβεί σε επίσημη καταγγελία, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στην Κεντρική Μονάδα Σεξουαλικής Κακοποίησης (UCAS).

Advertisement

Η αστυνομική μονάδα ανέφερε στην εφημερίδα De Telegraaf ότι προς το παρόν δεν μπορεί να επίβεβαιωθεί τίποτα. «Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα ακόμη» είπε ο εκπρόσωπος των Αρχών και συνέχισε:

«Είμαστε ενήμεροι για όσα γράφτηκαν, θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη και συλλέγουμε πληροφορίες γι’ αυτό. Δεν υπάρχει επίσημη έρευνα σε εξέλιξη. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι Ολλανδή γυναίκα. Ούτε μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τις ταυτότητες των εμπλεκομένων.»

Αρνείται τις κατηγορίες ο Φάτι

Σε δήλωση που εστάλη στο ισπανικό μέσο «ABC» από τη νομική ομάδα του Μπράιμα Φάτι (σ.σ. αυτό είναι το πραγματικό του όνομα), δηλώνεται «κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα ότι δεν συνέβη κανένα από τα περιγραφόμενα γεγονότα» και προσθέτει ότι «δεν αντιστοιχούν με την πραγματικότητα με κανέναν τρόπο.»

Advertisement

Οι άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος του αδελφού του Ανσού Φατί καταδικάζουν το γεγονός που περιγράφουν ως «παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην τιμή και την προϋπόθεση αθωότητας, με αποτέλεσμα προσωπικές και κοινωνικές βλάβες που θα είναι δύσκολο να αποκατασταθούν.»