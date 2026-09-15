Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ για τη σεζόν 2026/27 ξεκινά επίσημα στις 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ.

Η κανονική περίοδος περιλαμβάνει δύο ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου και τις 28 Μαρτίου.

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Το ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου, με τον ΕΣΑΚΕ να ανακοινώνει την Τρίτη (15/9) το αναλυτικό πρόγραμμα για την σεζόν 2026/27.

Στην κλήρωση της Stoiximan Basket League προέκυψαν και οι ημερομηνίες για τα δύο ντέρμπι «αιωνίων» της κανονικής περιόδου, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο στο ΟΑΚΑ στις 3 Ιανουαρίου και το δεύτερο παιχνίδι στις 28 Μαρτίου για την 23η αγωνιστική.

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Το πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος:

1η αγωνιστική

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας

16:00 ΑΕΚ – Μαρούσι

17:00 Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι Betsson

17:30 Καρδίτσα – Άρης



Κυριακή 4 Οκτωβρίου

13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων

17:30 Ηρακλής – Ολυμπιακός



2η αγωνιστική

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

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15:00 Περιστέρι Betsson – Ηρακλής / SPORT FM TV

16:00 Μαρούσι – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV

16:00 ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

17:00 Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

17:30 Άρης – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ

19:00 Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV



Κυριακή 11 Οκτωβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV



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3η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

15:00 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV

17:00 Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:00 Ηρακλής – Καρδίτσα / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Μαρούσι / ΣΚΑΪ



Κυριακή 18 Οκτωβρίου

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13:00 Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός / SPORT FM TV

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι Betsson / ΣΚΑΪ



4η αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος Betsson – Άρης / SPORT FM TV

17:00 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής / SPORT FM TV

17:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ

17:30 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι / SPORT FM TV

19:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα / SPORT FM TV



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Κυριακή 25 Οκτωβρίου

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13:00 Κολοσσός Ρόδου – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

13:00 Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός / SPORT FM TV



5η αγωνιστική

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

15:00 Βίκος Ιωαννίνων – ΑΕΚ / SPORT FM TV

16:00 Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

16:00 Μύκονος Betsson – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

17:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:30 Ηρακλής – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ



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Κυριακή 1 Νοεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ



6η αγωνιστική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

15:00 Δόξα Λευκάδας – Άρης / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV

17:00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV

17:00 Προμηθέας Πατρών – Καρδίτσα / SPORT FM TV

17:30 ΠΑΟΚ – Βίκος Ιωαννίνων / ΣΚΑΪ



Κυριακή 8 Νοεμβρίου

13:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV

17:30 Μαρούσι – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ



7η αγωνιστική

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

17:30 Καρδίτσα – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ

17:30 Προμηθέας Πατρών – Ηρακλής / SPORT FM TV



Κυριακή 15 Νοεμβρίου

13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

13:00 Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV

16:00 Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ



8η αγωνιστική

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

15:00 Ηρακλής – ΑΕΚ / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:00 Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV

17:30 Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι / SPORT FM TV

17:30 ΠΑΟΚ – Άρης / ΣΚΑΪ



Κυριακή 22 Νοεμβρίου

13:00 Μύκονος Betsson – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

16:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα / ΣΚΑΪ



9η αγωνιστική

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

16:00 ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:00 ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου / ΣΚΑΪ

17:00 Μαρούσι – Ηρακλής / SPORT FM TV

17:00 Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV



Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

15:00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV

17:30 Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ



10η αγωνιστική

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Άρης / SPORT FM TV

17:00 Προμηθέας Πατρών – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV

17:30 Καρδίτσα – Μαρούσι / SPORT FM TV

17:30 Περιστέρι Betsson – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ



Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής / ΣΚΑΪ

17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV



11η αγωνιστική

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

15:00 Άρης – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

16:00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα / SPORT FM TV

17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV

17:00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

17:00 Μαρούσι – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ



Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

13:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ

16:00 Δόξα Λευκάδας – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV



12η αγωνιστική

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV

13:00 Περιστέρι Betsson – Άρης / SPORT FM TV

17:00 Ηρακλής – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

17:00 Καρδίτσα – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

17:00 Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ

19:30 Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ / SPORT FM TV



13η αγωνιστική

Κυριακή 3 Ιανουαρίου

13:00 ΑΕΚ – Καρδίτσα / SPORT FM TV

13:00 ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV

17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV

17:00 Δόξα Λευκάδας – Μαρούσι / SPORT FM TV

17:30 Άρης – Ηρακλής / ΣΚΑΪ

21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ



14η αγωνιστική

Σάββατο 9 Ιανουαρίου

Άρης – Καρδίτσα

Δόξα Λευκάδας – ΑΕΚ

Μύκονος Betsson – Ηρακλής

Περιστέρι Betsson – Κολοσσός Ρόδου

Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ



Κυριακή 10 Ιανουαρίου

Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων



15η αγωνιστική

Σάββατο 16 Ιανουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Άρης

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Δόξα Λευκάδας

Καρδίτσα – Περιστέρι Betsson

Μύκονος Betsson – Μαρούσι



Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός AKTOR – Προμηθέας Πατρών



16η αγωνιστική

Σάββατο 23 Ιανουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Κολοσσός Ρόδου

Καρδίτσα – Ηρακλής

Μαρούσι – Άρης

Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας

ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Πατρών



Κυριακή 24 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ



17η αγωνιστική

Σάββατο 30 Ιανουαρίου

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson

Άρης – ΠΑΟΚ

Δόξα Λευκάδας – Καρδίτσα

Μαρούσι – Βίκος Ιωαννίνων

Προμηθέας Πατρών – Κολοσσός Ρόδου



Κυριακή 31 Ιανουαρίου

Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός



18η αγωνιστική

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου

Καρδίτσα – Μύκονος Betsson

Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Μαρούσι

Περιστέρι Betsson – Βίκος Ιωαννίνων

Προμηθέας Πατρών – Άρης



Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Ηρακλής

Παναθηναϊκός AKTOR – Δόξα Λευκάδας



19η αγωνιστική

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Μύκονος Betsson

Ηρακλής – Προμηθέας Πατρών

Μαρούσι – Καρδίτσα



Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Άρης – Κολοσσός Ρόδου

Δόξα Λευκάδας – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Περιστέρι Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR



20ή αγωνιστική

Σάββατο 6 Μαρτίου

ΑΕΚ – Βίκος Ιωαννίνων

Κολοσσός Ρόδου – Μαρούσι

Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson

ΠΑΟΚ – Ηρακλής

Προμηθέας Πατρών – Δόξα Λευκάδας



Κυριακή 7 Μαρτίου

Καρδίτσα – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης



21η αγωνιστική

Σάββατο 13 Μαρτίου

Βίκος Ιωαννίνων – Ηρακλής

Άρης – Δόξα Λευκάδας

Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών

Μύκονος Betsson – ΑΕΚ

Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ



Κυριακή 14 Μαρτίου

Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός – Μαρούσι



22η αγωνιστική

Σάββατο 20 Μαρτίου

Βίκος Ιωαννίνων – Καρδίτσα

ΑΕΚ – Προμηθέας Πατρών

Δόξα Λευκάδας – Κολοσσός Ρόδου

Μαρούσι – Περιστέρι Betsson



Κυριακή 21 Μαρτίου

Ηρακλής – Άρης

Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική

Σάββατο 27 Μαρτίου

Άρης – Περιστέρι

Δόξα Λευκάδας – Μύκονος

Κολοσσός Ρόδου – Ηρακλής

Μαρούσι – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Καρδίτσα

Προμηθέας Πάτρας – Βίκος Ιωαννίνων

Κυριακή 28 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός