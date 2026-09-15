Ai Key Takeaways

Σχετικά με αυτή την περίληψη

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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
  • Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ για τη σεζόν 2026/27 ξεκινά επίσημα στις 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ.
  • Η κανονική περίοδος περιλαμβάνει δύο ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου και τις 28 Μαρτίου.
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Το ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου, με τον ΕΣΑΚΕ να ανακοινώνει την Τρίτη (15/9) το αναλυτικό πρόγραμμα για την σεζόν 2026/27.

Στην κλήρωση της Stoiximan Basket League προέκυψαν και οι ημερομηνίες για τα δύο ντέρμπι «αιωνίων» της κανονικής περιόδου, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο στο ΟΑΚΑ στις 3 Ιανουαρίου και το δεύτερο παιχνίδι στις 28 Μαρτίου για την 23η αγωνιστική.

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Το πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος:

1η αγωνιστική
Σάββατο 3 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας
16:00 ΑΕΚ – Μαρούσι
17:00 Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι Betsson
17:30 Καρδίτσα – Άρης

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων
17:30 Ηρακλής – Ολυμπιακός

2η αγωνιστική
Σάββατο 10 Οκτωβρίου

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15:00 Περιστέρι Betsson – Ηρακλής / SPORT FM TV
16:00 Μαρούσι – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
16:00 ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:00 Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
17:30 Άρης – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ
19:00 Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV

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3η αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου

15:00 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Μαρούσι / ΣΚΑΪ

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

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13:00 Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός / SPORT FM TV
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι Betsson / ΣΚΑΪ

4η αγωνιστική
Σάββατο 24 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος Betsson – Άρης / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ
17:30 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι / SPORT FM TV
19:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα / SPORT FM TV

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Κυριακή 25 Οκτωβρίου

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13:00 Κολοσσός Ρόδου – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
13:00 Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός / SPORT FM TV

5η αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου

15:00 Βίκος Ιωαννίνων – ΑΕΚ / SPORT FM TV
16:00 Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
16:00 Μύκονος Betsson – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:30 Ηρακλής – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ

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Κυριακή 1 Νοεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ

6η αγωνιστική
Σάββατο 7 Νοεμβρίου

15:00 Δόξα Λευκάδας – Άρης / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
17:00 Προμηθέας Πατρών – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – Βίκος Ιωαννίνων / ΣΚΑΪ

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

13:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
17:30 Μαρούσι – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ

7η αγωνιστική
Σάββατο 14 Νοεμβρίου

17:00 ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:30 Καρδίτσα – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ
17:30 Προμηθέας Πατρών – Ηρακλής / SPORT FM TV

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
13:00 Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
16:00 Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ

8η αγωνιστική
Σάββατο 21 Νοεμβρίου

15:00 Ηρακλής – ΑΕΚ / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV
17:30 Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – Άρης / ΣΚΑΪ

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

13:00 Μύκονος Betsson – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
16:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα / ΣΚΑΪ

9η αγωνιστική
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

16:00 ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου / ΣΚΑΪ
17:00 Μαρούσι – Ηρακλής / SPORT FM TV
17:00 Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

15:00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
17:30 Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ

10η αγωνιστική
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου

16:00 Κολοσσός Ρόδου – Άρης / SPORT FM TV
17:00 Προμηθέας Πατρών – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
17:30 Καρδίτσα – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 Περιστέρι Betsson – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής / ΣΚΑΪ
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV

11η αγωνιστική
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

15:00 Άρης – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
16:00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
17:00 Μαρούσι – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

13:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ
16:00 Δόξα Λευκάδας – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV

12η αγωνιστική
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
13:00 Περιστέρι Betsson – Άρης / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
17:00 Καρδίτσα – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:00 Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ
19:30 Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ / SPORT FM TV

13η αγωνιστική
Κυριακή 3 Ιανουαρίου

13:00 ΑΕΚ – Καρδίτσα / SPORT FM TV
13:00 ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Ηρακλής / ΣΚΑΪ
21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ

14η αγωνιστική
Σάββατο 9 Ιανουαρίου

Άρης – Καρδίτσα
Δόξα Λευκάδας – ΑΕΚ
Μύκονος Betsson – Ηρακλής
Περιστέρι Betsson – Κολοσσός Ρόδου
Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ

Κυριακή 10 Ιανουαρίου

Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων

15η αγωνιστική
Σάββατο 16 Ιανουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Άρης
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ηρακλής – Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα – Περιστέρι Betsson
Μύκονος Betsson – Μαρούσι

Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR – Προμηθέας Πατρών

16η αγωνιστική
Σάββατο 23 Ιανουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Κολοσσός Ρόδου
Καρδίτσα – Ηρακλής
Μαρούσι – Άρης
Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας
ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Πατρών

Κυριακή 24 Ιανουαρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ

17η αγωνιστική
Σάββατο 30 Ιανουαρίου

ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson
Άρης – ΠΑΟΚ
Δόξα Λευκάδας – Καρδίτσα
Μαρούσι – Βίκος Ιωαννίνων
Προμηθέας Πατρών – Κολοσσός Ρόδου

Κυριακή 31 Ιανουαρίου

Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου

Καρδίτσα – Μύκονος Betsson
Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Μαρούσι
Περιστέρι Betsson – Βίκος Ιωαννίνων
Προμηθέας Πατρών – Άρης

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός – Ηρακλής
Παναθηναϊκός AKTOR – Δόξα Λευκάδας

19η αγωνιστική
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου

Βίκος Ιωαννίνων – Μύκονος Betsson
Ηρακλής – Προμηθέας Πατρών
Μαρούσι – Καρδίτσα

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Άρης – Κολοσσός Ρόδου
Δόξα Λευκάδας – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR

20ή αγωνιστική
Σάββατο 6 Μαρτίου

ΑΕΚ – Βίκος Ιωαννίνων
Κολοσσός Ρόδου – Μαρούσι
Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson
ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Προμηθέας Πατρών – Δόξα Λευκάδας

Κυριακή 7 Μαρτίου

Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης

21η αγωνιστική
Σάββατο 13 Μαρτίου

Βίκος Ιωαννίνων – Ηρακλής
Άρης – Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών
Μύκονος Betsson – ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ

Κυριακή 14 Μαρτίου

Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Μαρούσι

22η αγωνιστική
Σάββατο 20 Μαρτίου

Βίκος Ιωαννίνων – Καρδίτσα
ΑΕΚ – Προμηθέας Πατρών
Δόξα Λευκάδας – Κολοσσός Ρόδου
Μαρούσι – Περιστέρι Betsson

Κυριακή 21 Μαρτίου

Ηρακλής – Άρης
Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική

Σάββατο 27 Μαρτίου

Άρης – Περιστέρι

Δόξα Λευκάδας – Μύκονος

Κολοσσός Ρόδου – Ηρακλής

Μαρούσι – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Καρδίτσα

Προμηθέας Πάτρας – Βίκος Ιωαννίνων

Κυριακή 28 Μαρτίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός