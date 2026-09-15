Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ για τη σεζόν 2026/27 ξεκινά επίσημα στις 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ.
- Η κανονική περίοδος περιλαμβάνει δύο ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου και τις 28 Μαρτίου.
Το ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου, με τον ΕΣΑΚΕ να ανακοινώνει την Τρίτη (15/9) το αναλυτικό πρόγραμμα για την σεζόν 2026/27.
Στην κλήρωση της Stoiximan Basket League προέκυψαν και οι ημερομηνίες για τα δύο ντέρμπι «αιωνίων» της κανονικής περιόδου, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο στο ΟΑΚΑ στις 3 Ιανουαρίου και το δεύτερο παιχνίδι στις 28 Μαρτίου για την 23η αγωνιστική.
Το πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος:
1η αγωνιστική
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
15:00 Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας
16:00 ΑΕΚ – Μαρούσι
17:00 Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι Betsson
17:30 Καρδίτσα – Άρης
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων
17:30 Ηρακλής – Ολυμπιακός
2η αγωνιστική
Σάββατο 10 Οκτωβρίου
15:00 Περιστέρι Betsson – Ηρακλής / SPORT FM TV
16:00 Μαρούσι – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
16:00 ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:00 Καρδίτσα – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
17:30 Άρης – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ
19:00 Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
13:00 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
3η αγωνιστική
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
15:00 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Μαρούσι / ΣΚΑΪ
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
13:00 Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός / SPORT FM TV
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι Betsson / ΣΚΑΪ
4η αγωνιστική
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
15:00 Μύκονος Betsson – Άρης / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ
17:30 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι / SPORT FM TV
19:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα / SPORT FM TV
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
13:00 Κολοσσός Ρόδου – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
13:00 Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός / SPORT FM TV
5η αγωνιστική
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
15:00 Βίκος Ιωαννίνων – ΑΕΚ / SPORT FM TV
16:00 Καρδίτσα – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
16:00 Μύκονος Betsson – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:00 Μαρούσι – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:30 Ηρακλής – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ
6η αγωνιστική
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
15:00 Δόξα Λευκάδας – Άρης / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
17:00 Προμηθέας Πατρών – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – Βίκος Ιωαννίνων / ΣΚΑΪ
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
13:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
17:30 Μαρούσι – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ
7η αγωνιστική
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
17:00 ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:30 Καρδίτσα – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ
17:30 Προμηθέας Πατρών – Ηρακλής / SPORT FM TV
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
13:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
13:00 Περιστέρι Betsson – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
16:00 Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ
8η αγωνιστική
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
15:00 Ηρακλής – ΑΕΚ / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV
17:30 Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – Άρης / ΣΚΑΪ
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
13:00 Μύκονος Betsson – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
16:00 Ολυμπιακός – Καρδίτσα / ΣΚΑΪ
9η αγωνιστική
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
16:00 ΠΑΟΚ – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου / ΣΚΑΪ
17:00 Μαρούσι – Ηρακλής / SPORT FM TV
17:00 Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
15:00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
17:30 Δόξα Λευκάδας – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ
10η αγωνιστική
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Άρης / SPORT FM TV
17:00 Προμηθέας Πατρών – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
17:30 Καρδίτσα – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 Περιστέρι Betsson – ΑΕΚ / ΣΚΑΪ
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ / SPORT FM TV
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ηρακλής / ΣΚΑΪ
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
11η αγωνιστική
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου
15:00 Άρης – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
16:00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα / SPORT FM TV
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
17:00 Μαρούσι – ΠΑΟΚ / ΣΚΑΪ
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
13:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ
16:00 Δόξα Λευκάδας – Παναθηναϊκός AKTOR / SPORT FM TV
12η αγωνιστική
Κυριακή 27 Δεκεμβρίου
13:00 Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
13:00 Περιστέρι Betsson – Άρης / SPORT FM TV
17:00 Ηρακλής – Βίκος Ιωαννίνων / SPORT FM TV
17:00 Καρδίτσα – Δόξα Λευκάδας / SPORT FM TV
17:00 Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου / SPORT FM TV
17:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR / ΣΚΑΪ
19:30 Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ / SPORT FM TV
13η αγωνιστική
Κυριακή 3 Ιανουαρίου
13:00 ΑΕΚ – Καρδίτσα / SPORT FM TV
13:00 ΠΑΟΚ – Περιστέρι Betsson / SPORT FM TV
16:00 Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος Betsson / SPORT FM TV
17:00 Βίκος Ιωαννίνων – Προμηθέας Πατρών / SPORT FM TV
17:00 Δόξα Λευκάδας – Μαρούσι / SPORT FM TV
17:30 Άρης – Ηρακλής / ΣΚΑΪ
21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός / ΣΚΑΪ
14η αγωνιστική
Σάββατο 9 Ιανουαρίου
Άρης – Καρδίτσα
Δόξα Λευκάδας – ΑΕΚ
Μύκονος Betsson – Ηρακλής
Περιστέρι Betsson – Κολοσσός Ρόδου
Προμηθέας Πατρών – ΠΑΟΚ
Κυριακή 10 Ιανουαρίου
Μαρούσι – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Βίκος Ιωαννίνων
15η αγωνιστική
Σάββατο 16 Ιανουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Άρης
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ηρακλής – Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα – Περιστέρι Betsson
Μύκονος Betsson – Μαρούσι
Κυριακή 17 Ιανουαρίου
Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR – Προμηθέας Πατρών
16η αγωνιστική
Σάββατο 23 Ιανουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Κολοσσός Ρόδου
Καρδίτσα – Ηρακλής
Μαρούσι – Άρης
Ολυμπιακός – Δόξα Λευκάδας
ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Περιστέρι Betsson – Προμηθέας Πατρών
Κυριακή 24 Ιανουαρίου
Παναθηναϊκός AKTOR – ΑΕΚ
17η αγωνιστική
Σάββατο 30 Ιανουαρίου
ΑΕΚ – Περιστέρι Betsson
Άρης – ΠΑΟΚ
Δόξα Λευκάδας – Καρδίτσα
Μαρούσι – Βίκος Ιωαννίνων
Προμηθέας Πατρών – Κολοσσός Ρόδου
Κυριακή 31 Ιανουαρίου
Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
18η αγωνιστική
Σάββατο 6 Φεβρουαρίου
Καρδίτσα – Μύκονος Betsson
Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Μαρούσι
Περιστέρι Betsson – Βίκος Ιωαννίνων
Προμηθέας Πατρών – Άρης
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου
Ολυμπιακός – Ηρακλής
Παναθηναϊκός AKTOR – Δόξα Λευκάδας
19η αγωνιστική
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου
Βίκος Ιωαννίνων – Μύκονος Betsson
Ηρακλής – Προμηθέας Πατρών
Μαρούσι – Καρδίτσα
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
Άρης – Κολοσσός Ρόδου
Δόξα Λευκάδας – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR
20ή αγωνιστική
Σάββατο 6 Μαρτίου
ΑΕΚ – Βίκος Ιωαννίνων
Κολοσσός Ρόδου – Μαρούσι
Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson
ΠΑΟΚ – Ηρακλής
Προμηθέας Πατρών – Δόξα Λευκάδας
Κυριακή 7 Μαρτίου
Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης
21η αγωνιστική
Σάββατο 13 Μαρτίου
Βίκος Ιωαννίνων – Ηρακλής
Άρης – Δόξα Λευκάδας
Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών
Μύκονος Betsson – ΑΕΚ
Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ
Κυριακή 14 Μαρτίου
Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός – Μαρούσι
22η αγωνιστική
Σάββατο 20 Μαρτίου
Βίκος Ιωαννίνων – Καρδίτσα
ΑΕΚ – Προμηθέας Πατρών
Δόξα Λευκάδας – Κολοσσός Ρόδου
Μαρούσι – Περιστέρι Betsson
Κυριακή 21 Μαρτίου
Ηρακλής – Άρης
Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
23η αγωνιστική
Σάββατο 27 Μαρτίου
Άρης – Περιστέρι
Δόξα Λευκάδας – Μύκονος
Κολοσσός Ρόδου – Ηρακλής
Μαρούσι – ΑΕΚ
ΠΑΟΚ – Καρδίτσα
Προμηθέας Πάτρας – Βίκος Ιωαννίνων
Κυριακή 28 Μαρτίου
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός