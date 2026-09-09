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Ο Ολυμπιακός με επίσημη ανακοίνωση ενημερώνει τους φίλους της ομάδας, ότι για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του νέου ΣΕΦ, οι «ερυθρόλευκοι» θα χρησιμοποιήσουν την SUNEL Arena της ΑΕΚ για τους εντός έδρας αγώνες σε πρωτάθλημα και Euroleague.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως για τους επόμενους μήνες και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του νέου ΣΕΦ, η ομάδα μας θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες της στη SUNEL Arena.

Η προσωρινή αλλαγή έδρας, δεν αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε καλά: όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδα μας, δύναμή της είναι ο κόσμος της. Η ερυθρόλευκη φωνή, το πάθος και η στήριξη των φιλάθλων μας θα μας συνοδεύουν και σε αυτή τη διαδρομή.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΚΑΕ ΑΕΚ για την εξαιρετική συνεργασία, την ανταπόκριση και τη φιλοξενία της, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για την ομάδα μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου.

Μέχρι τη μεγάλη επιστροφή, συνεχίζουμε μαζί.