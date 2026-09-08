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Στα κιτρινόμαυρα της ΑΕΚ επιστρέφει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, επτά χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Ένωση. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του διεθνή γκαρντ, σε μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τη συμφωνία των δύο ομάδων για τη χρήση της Sunel Arena από τους «ερυθρόλευκους».

Ο Λαρεντζάκης αναμένεται να αποτελέσει μέρος του deal που επιτρέπει στον Ολυμπιακό να χρησιμοποιεί τη Sunel Arena ως έδρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής στο ΣΕΦ. Έτσι, ο διεθνής άσος επιστρέφει στην ομάδα όπου αγωνίστηκε πριν μετακομίσει στον Πειραιά.

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Ο 31χρονος γκαρντ φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 2019 έως το 2026, καταγράφοντας συνολικά 157 συμμετοχές στη EuroLeague. Σε αυτές είχε κατά μέσο όρο 4,7 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, σε 11:52 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Πλέον, ο Λαρεντζάκης ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα της ΑΕΚ, επιστρέφοντας στην ομάδα μετά από επτά χρόνια και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.