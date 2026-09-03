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Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Χρυσούπολη για τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας με τον Νέστο, έχοντας την συμπαράσταση περισσότερων από 3.000 φίλων της.

Οι παίκτες του Νίκολιτς έφτασαν στη νίκη χωρίς να δυσκολευτούν ιδιαίτερα, βάζοντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, με τους Ζίνι και Γκεοργκίεφ να «σφραγίζουν» το διπλό.

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Η ομάδα παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές συγκριτικά με τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος με την Κηφισιά, ωστόσο αν κάτι ξεχώρισε ήταν η δυναμική παρουσία του κόσμου της στην Χρυσούπολη.

Οι «κιτρινόμαυροι» οπαδοί γέμισαν το γήπεδο και δεν σταμάτησαν να τραγουδούν λεπτό. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ΠΑΕ ΑΕΚ θέλησε να τους ευχαριστήσει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι μοναδικοί.

Αναλυτικά η δημοσίευση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Ημέρα Τετάρτη, εργάσιμη, στις 17.00… Με πολλή ζέστη και υγρασία…

Η ΑΕΚ 680 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα…αλλά στην έδρα της!

Πάνω από 3 χιλιάδες Ενωσίτες, κάθε φύλου και ηλικίας στο πλευρό της ομάδας.

Η Κιτρινόμαυρη Βόρεια Ελλάδα έστειλε ξανά βροντερό το μήνυμά της!

Είστε μοναδικοί, σας ευχαριστούμε!!!».