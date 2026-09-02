Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα του Νέστου Χρυσούπολης με 0-2, χρησιμοποιώντας αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθεσή της καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Ζίνι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης μετά από ασίστ του Αριάγκα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας.

Στο 83ο λεπτό ο Γκεοργκίεφ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με κεφαλιά, αξιοποιώντας την εκτέλεση φάουλ που επιχείρησε ο συμπαίκτης του Μάγερ.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Λυκογιάννης πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, ενώ στα τελευταία λεπτά συμμετείχε στο παιχνίδι και ο νεαρός Αργυρίου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ΑΕΚ χωρίς να «ιδρώσει» ιδιαίτερα έφτασε στην εύκολη επικράτηση στην Χρυσούπολη, παίζοντας με αρκετά νέα πρόσωπα και βάζοντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.

Η «Ένωση» προηγήθηκε από νωρίς με το γκολ του Ζίνι, ενώ στο 83′ ο Γκεοργκίεφ με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2.

Advertisement

Advertisement

Το παιχνίδι:

Γκολ με το «καλησπέρα» η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε από νωρίς σε θέση οδηγού απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιουργώντας τις πρώτες ευκαιρίες, παρά τις πολλές αλλαγές που είχε στην ενδεκάδα της.

Μόλις στο 3ο λεπτό, ο Αστράς γλίστρησε, όμως ο Ζίνι δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το λάθος, στέλνοντας την μπάλα άουτ από πλάγια θέση σε άδειο τέρμα. Έξι λεπτά αργότερα, η Ένωση έφτασε ξανά κοντά στο γκολ. Ο Μάνταλος βρήκε όμορφα τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος επιχείρησε να «κρεμάσει» τον αντίπαλο τερματοφύλακα σε τετ α τετ, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η υπεροχή των «κιτρινόμαυρων» έφερε αποτέλεσμα τελικά στο 10′. Ο Αριάγκα, που είχε καλή παρουσία και στον δημιουργικό τομέα, έβγαλε εξαιρετική βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Νέστου. Ο Ζίνι κινήθηκε σωστά στον χώρο, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο και στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου, με τον Λυκογιάννη να αφήνει θετικές εντυπώσεις στο ντεμπούτο του. Ο αριστερός μπακ πήρε αρκετές φορές μέτρα στο γήπεδο και προσπάθησε να δημιουργήσει κινδύνους από την πλευρά του.

Στο 20′ μάλιστα, ο Λυκογιάννης έκανε εξαιρετική σέντρα προς τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν κατάφερε να βρει εστία. Η Ένωση στη συνέχεια κατέβασε ταχύτητα, χωρίς να χάσει τον έλεγχο του αγώνα. Πριν από την ανάπαυλα, στο 44′, ο Λυκογιάννης απείλησε και ο ίδιος, με δυνατό διαγώνιο σουτ με το αριστερό, το οποίο πέρασε λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Αστρά.

Advertisement

Το τελείωσε ο Γκεοργκίεφ

Η ΑΕΚ εξακολούθησε να αναζητά ένα δεύτερο τέρμα και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 52′ ο Ζίνι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει σωστά την προσπάθειά του, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Αλεξίου, που είχε προωθηθεί, έκανε συρτό σουτ το οποίο πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Η Ένωση εξακολουθούσε να δημιουργεί φάσεις, με τον Ζίνι να απειλεί ξανά στο 62′. Ο Μάνταλος έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, αλλά η κεφαλιά του δεν βρήκε στόχο.

Ο Αστράς κρατούσε τον Νέστο μέσα στο παιχνίδι και στο 72′ πραγματοποίησε εντυπωσιακή διπλή επέμβαση, σταματώντας διαδοχικά τις προσπάθειες των Ζίνι και Καλοσκάμη. Στην επόμενη φάση, ο Μάγερ βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, όμως το πλασέ του δεν ήταν εύστοχο.

Advertisement

Το δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ ήρθε τελικά στο 83ο λεπτό και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη. Ο Μάγερ εκτέλεσε φάουλ προς την περιοχή και ο Γκεοργκίεφ πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2, που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Στα τελευταία λεπτά ο Νίκολιτς έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον Αργυρίου, ο οποίος πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, ενώ στο παιχνίδι πέρασε και ο Ζούμπκοφ. Ο 17χρονος Αργυρίου μάλιστα είχε την ευκαιρία να συνδυάσει το ντεμπούτο του και με γκολ, όμως το πλασέ του στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κατέληξε στα χέρια του Αστρά.

Νέστος Χρυσούπολης (Τιμόθεος Καβακάς): Αστράς, Δερμιτζάκης, Κασέμι (66′ Τουτόντα), Γιακουμάκης (75′ Σταυρόπουλος), Τότσκα, Θωμαΐδης, Μπαλτάς (66′ Καντάβε), Τριμμάτης (60′ Στοϊλίκοβιτς), Μαιδανός, Παντεκίδης (66′ Σαπουντζής), Γκιώνης

Advertisement

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Λυκογιάννης (62′ Πήλιος), Αλεξίου (57′ Χριστακόπουλος), Βίντα, Γκεοργκίεφ, Κάιρινεν (62′ Μάγερ), Αριάγκα, Μάνταλος, Καλοσκάμης (84′ Αργυρίου), Γκατσίνοβιτς (84′ Ζούμπκοφ), Ζίνι