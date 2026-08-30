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Ο Βάργκα άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στο 63ο λεπτό μετά από συνεργασία με τον Μάγερ και τον Μαρίν.

Ο τερματοφύλακας Ραμίρες πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις για την Κηφισιά, αποτρέποντας αρκετές ευκαιρίες των φιλοξενούμενων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η Κηφισιά πλησίασε την ισοφάριση με δοκάρι του Θεοδωρίδη στο 73ο λεπτό, ενώ η ΑΕΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα η Κηφισιά έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Βαν Έλιμα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

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Η ΑΕΚ άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στη Λεωφόρο, καθώς έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι όπου δυσκολεύτηκε να βρει λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των γηπεδούχων. Η «Ένωση» ανέβασε την απόδοσή της όσο περνούσε η ώρα, όμως βρήκε απέναντί της έναν εξαιρετικό Ραμίρες, ο οποίος κράτησε όρθια την Κηφισιά με σημαντικές επεμβάσεις.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Κηφισιά να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και να απειλεί την ΑΕΚ, με τον Σαγκάλ στο 11΄ να προλαβαίνει τον Μουκουντί αλλά η προσπάθεια του πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 15′ και πάλι ο Χιλιανός έκανε αισθητή την παρουσία του μετά από γέμισμα του Πόμπο από τα αριστερά αλλά και πάλι η μπάλα κατέληξε άουτ.

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Όσο περνούσαν τα λεπτά όμως η ΑΕΚ ισορροπούσε και έβρισκε τα πατήματα της στο παιχνίδι και στο 42′ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα όταν ο Γιόβιτς μετά από πάσα του Μάγερ έβαλε πλάτη τον αντίπαλο του και έκανε το σουτ αλλά ο Ραμίρες με τα πόδια απέκρουσε σε κόρνερ. Στο 45′ ο Σέρβος τροφοδότησε τον Μαρίν με τον Ρουμάνο να επιχειρεί το πλασέ από το ημικύκλιο αλλά και πάλι ο τερματοφύλακας από το Εκουαδόρ είχε απάντηση, παραχωρώντας κόρνερ. Από την εκτέλεση του οποίου ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά αλλά και πάλι Ραμίρες σταμάτησε την προσπάθεια των παικτών του Νίκολιτς.

Στο δεύτερο μέρος και πάλι η Κηφισιά ήταν αυτή που απείλησε πρώτη με τον Πόμπο να περνάει όποιον βρήκε μπροστά του αλλά το τελείωμα του από το ημικύκλιο ήταν κακό και έφυγε ψηλά άουτ. Η ΑΕΚ όμως ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα στο 63′ με τον Μαρίν να κατεβάζει άψογα και αφού απέφυγε έναν αντίπαλο έπαιξε το 1-2 με τον Μάγερ και σέρβιρε για τον Βάργκα με τον Ούγγρο επιθετικό να πλασάρει συρτά και να νικάει τον Ραμίρες για το 1-0 της “Ένωσης”.

Η Κηφισιά συνέχισε και παρά το τέρμα που δέχθηκε να έχει καλή εικόνα και στο 73′ έχασε τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση με την μπάλα να στρώνεται στον Θεοδωρίδη ο τελευταίος έκανε το σουτ που βρήκε στον Μαρίν και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Στρακόσα, με την ομάδα των βορείων προαστείων να αγγίζει το 1-1. Η ομάδα του Λέτο έβρισκε χώρους και στο 84′ έχασε νέα ευκαιρία για να φέρει το ματς σε ισορροπία, με τον Εμπουλά να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά για τον Πόμπο ο τελευταίος αφού απέφυγε τον αντίπαλο του έκανε το σουτ από το ύψος του πέναλτι αλλά η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ.

ΓΚΟΛ: 63′ Βάργκα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 18′ Τζανέ, 31′ Σόουζα, Βαν Έλιμα, 64′ Ραμίρες / 18′ Κοϊτά, 64′ Ρότα

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 90+3′ Βαν Έλιμα

ΔΟΚΑΡΙ

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Βιτάλις (68′ Κάιρινεν), Μάριν, Κοϊτά , Μάγερ (68′ Μάνταλος), Βάργκα (82′ Ζίνι), Γιόβιτς

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κλέμαν, Ούγκο (82′ Χριστόπουλος), Βαν Έλιμα, Αμπάντα, Ρουκουνάκης (69′ Μπένι), Τζανέ (75′ Εμπουλά) , Πόμπο, Σαγκάλ (68′ Θεοδωρίδης), Σόουζα, Αντόνισε (81′ Αποστολάκης)