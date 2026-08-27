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Η ΑΕΚ επέστρεψε στη μεγάλη σκηνή του Champions League και το κλίμα στα αποδυτήρια μετά τη θριαμβευτική νίκη με 4-0 επί της Λέφσκι Σόφιας ήταν πανηγυρικό. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, εμφανώς ενθουσιασμένος από την επιτυχία της ομάδας, θέλησε να ανταμείψει έμπρακτα τους ποδοσφαιριστές για την προσπάθειά τους.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, αποκάλυψε ότι είχε αποφασίσει να δοθεί πριμ στους παίκτες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι κάτι τέτοιο «είθισται» σε αντίστοιχες μεγάλες επιτυχίες. Δεν είχε, ωστόσο, κάνει γνωστό το ύψος του ποσού.

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Λίγο αργότερα, ο Ηλιόπουλος βρέθηκε στα αποδυτήρια της Ένωσης και ανακοίνωσε στους ποδοσφαιριστές ότι το μπόνους για τη μεγάλη πρόκριση ανέρχεται συνολικά στα 2.000.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, ενθουσιασμό στους παίκτες, οι οποίοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Μάλιστα, άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Super Mario, Super Mario», μετατρέποντας τα αποδυτήρια σε ένα μεγάλο πάρτι για την επιστροφή της ΑΕΚ στα «αστέρια» του Champions League.