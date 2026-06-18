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Οι Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Νίκολα Μιλουτίνοφ απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης στις παραλίες της Μυκόνου, μετά από μία δύσκολη και άκρως απαιτητική σεζόν.

Ο Σέρβος NBAer βρίσκεται εδώ και αρκετές μέρες στο νησί των ανέμων και εκεί συνάντησε τον σέντερ του Ολυμπιακού, με τους δύο αθλητές να χαλαρώνουν στην παραλία της Ψαρρού.

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Οι δύο φίλοι είναι συμπαίκτες στην Εθνική Σερβίας, με την οποία κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κατά την διάρκεια των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ο Μπογκντάνοβιτς βρέθηκε στην Αθήνα για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια των δύο ομάδων και είχε την ευκαιρία να τα πει εκ νέου με τον Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος ψηλός του Ολυμπιακού ήταν εκείνος που χαμογέλασε, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το πρωτάθλημα, επικρατώντας 3-2 στην σειρά των τελικών.

Πλέον, οι δύο αθλητές περνούν στιγμές χαλάρωσης στην Μύκονο, πίνοντας κοκτέιλ στην παραλία, με τον Μπογκντάνοβιτς να μετράει αντίστροφα για την απόφαση των Κλίπερς, οι οποίοι πρέπει να ξεκαθαρίσουν εάν θα τον υπολογίζουν για την επόμενη σεζόν ή όχι.

Όπως και να έχει, ο παίκτης των Λος Άντζελες δέχεται πιέσεις και από ευρωπαϊκές ομάδες της Euroleague, οι οποίες θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Δείτε το βίντεο: