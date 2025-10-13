Η στιγμή που υπήρξε ένταση, καθώς ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ Ρουφ αγνόησε το fair play και σκόραρε

Λίγο έλειψε να μην ολοκληρωθεί ποτέ ο αγώνας της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α’ ΕΠΣ Αθηνών, όταν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ Ρουφ αγνόησε το fair play και σκόραρε στο 85′, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει τεράστια ένταση.

Το σκηνικό προκάλεσε γέλια στην κερκίδα, αλλά και απίστευτα νεύρα στο γήπεδο, με τους ποδοσφαιριστές του Αγίου Δημητρίου να παίρνουν στο κυνήγι τον Modu Diagne, με το που άνοιξε το σκορ, κάνοντας το 0-1.

Advertisement

Advertisement

Η αλήθεια είναι ότι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ Ρουφ μάλλον δεν κατάλαβε ούτε ο ίδιος τι έγινε. Με το που πέρασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και σκόραρε σε κενή εστία, ξαφνικά όλοι οι παίκτες των γηπεδούχων άρχισαν να τον κυνηγούν και εκείνος «έτρεξε για την ζωή του».

Λίγη ώρα νωρίτερα υπήρξε διακοπή στην αναμέτρηση και οι παίκτες του ΠΑΟ Ρουφ επέστρεψαν την μπάλα σε αυτούς του Αγίου Δημητρίου για το fair play. Ο «μπερδεμένος» Diagne πήρε την μπάλα, τους πέρασε όλους και πανηγύρισε με την ψυχή του το γκολ που πέτυχε.

Αμέσως επικράτησε μεγάλη ένταση, υπήρξαν σπρωξιές και αψιμαχίες ανάμεσα στους παίκτες, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να μοιράζει αρκετές κάρτες και να αποβάλλει ανθρώπους από τους πάγκους των δύο ομάδων.

Μετά από αρκετές συνεννοήσεις, οι παίκτες του ΠΑΟ Ρουφ επέτρεψαν σε εκείνους του Αγίου Δημητρίου να σκοράρουν, ισοφαρίζοντας σε 1-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης.