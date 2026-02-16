Εκτροπα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα της Κυριακής, μεταξύ της Κηφισιάς και του ΟΦΗ.

Στη σύλληψη τριών ατόμων, μεταξύ των οποίων και στον πρόεδρο τής ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιωνικού, προχώρησαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους, μετά τα έκτροπα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα της Κυριακής, μεταξύ της Κηφισιάς και του ΟΦΗ. Καθώς η Κηφισιά δεν είχε γήπεδο, ζήτησε ο αγώνας να διεξαχθεί σε εκείνο του Ιωνικού και εκεί ξαφνικά εισήλθαν στις κερκίδες περίπου 20 οπαδοί του Ιωνικού και άρχισαν να πετούν καθίσματα στους αστυνομικούς.

Για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και αποφυγή επεισοδίων, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης ανέπτυξαν ζώνη ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε επανειλημμένες εντολές για την απομάκρυνση των ατόμων, τα οποία ωστόσο τους επιτέθηκαν φραστικά, σωματικά και με μαζική σφοδρή ρίψη αντικειμένων (πλαστικά καθίσματα, μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων και μπουκάλια γεμάτα με νερό).

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 6 προσαγωγές ατόμων, από τα οποία τα 3 συνελήφθησαν. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος της ομάδας, τα διακριτικά της οποίας έφεραν τα άτομα που εισήλθαν στο γήπεδο, καθώς απείλησε, εξύβρισε και απώθησε βίαια αστυνομικό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπόλοιπων δραστών συνεχίζονται.