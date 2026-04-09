Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 20χρονος που συνελήφθη μαζί με 15χρονο για εμπλοκή σε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα εναντίον ανήλικου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του 20χρονου ασκήθηκε δίωξη για απλή συνέργεια σε πράξη βίας με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ η δίκη του -ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης- αναβλήθηκε για το Μ. Σάββατο και αποφασίστηκε να διατηρηθεί μέχρι τότε η κράτησή του.

Την ίδια ώρα, ο 15χρονος συγκατηγορούμενός του αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα και η δικογραφία διαχωρίστηκε ως προς αυτόν. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται κι ο πατέρας του ανήλικου κατηγορούμενου για παραμέληση εποπτείας (αφέθηκε κι αυτός ελεύθερος μετά τη σύλληψή του).

Ανήλικος δέχτηκε επίθεση επειδή φορούσε μπλούζας με διακριτικά αντίπαλης ομάδας

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος στη Θεσσαλονίκη, απογευματινές ώρες χθες (08-04-2026), εντόπισαν και συνέλαβαν δύο νεαρούς, έναν 20χρονο κι έναν ανήλικο, σε βάρος των οποίων σχημάτισαν δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού και για σωματική βλάβη.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι προαναφερόμενοι, νωρίτερα την ίδια ημέρα σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος, αφού προσέγγισαν ανήλικο αγόρι, με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν μπλούζα που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου της πόλης.

Επιπρόσθετα, συνελήφθη ο 36χρονος πατέρας του ανήλικου εκ των δραστών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

(Με πληροφορίες από thesspost.gr)