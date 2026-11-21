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Μία σπουδαία επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό χάρισε η 21χρονη Χριστίνα Γκέντζου, καθώς αναδείχτηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στην κατηγορία Κ44 των 65 κιλών του παρα-ταεκβοντό. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Μούτζου της Νότιας Κορέας, η αθλήτρια πήρε τη νίκη απέναντι στη Ρωσίδα Ντιάνα Αμπουζιαρόβα στον τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

«Χρυσή» η Χριστίνα Γκέντζου στο παρα-ταεκβοντό



Η Χριστίνα Γκέντζου έγραψε ιστορία το 2024, όταν κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο έγινε η πρώτη που ανέβηκε σε βάθρο παρα-Ολυμπιακών Αγώνων στο ταεκβοντό. Επιπλέον, έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου το 2024 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου τον περασμένο Μάιο.

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Η Χριστίνα Γκέντζου έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου το 2024 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου τον περασμένο Μάιο.

«Το περασμένο Σάββατο ήμουν σε κρεβάτι νοσοκομείου, αυτό το Σάββατο είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν μπορώ να πιστέψω τι συμβαίνει στη ζωή μου,» ανέφερε σε ανάρτησή της μετά την κατάκτηση της κορυφής η Χριστίνα Γκέντζου.