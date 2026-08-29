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Η Ελισάβετ Τελτσίδου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -70 κιλών στο τζούντο, στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, ολοκληρώνοντας αήττητη την παρουσία της στη διοργάνωση.

Η Ελληνίδα χρειάστηκε να ξεπεράσει δύο εμπόδια για να φτάσει στον τελικό, όπου αντιμετώπισε τη 18χρονη Σέρβα Αλεξάντρα Άντριτς. Η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα κλειστή, καθώς στην κανονική διάρκεια καμία από τις δύο δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα, με αμφότερες να έχουν από ένα σίντο.

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Η Τελτσίδου, όμως, βρήκε γρήγορα τη λύση στο χρυσό σκορ. Μόλις δέκα δευτερόλεπτα μετά την έναρξή του, πέτυχε Waza-ari και εξασφάλισε τη νίκη και την πρώτη θέση.

Νωρίτερα, είχε ξεκινήσει την πορεία της με νίκη με ippon απέναντι στην Κροάτισσα Λάρα Σβιέτκο, ενώ στη συνέχεια επικράτησε με Waza-ari της Σλοβένας Νίκα Κόρεν, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό.