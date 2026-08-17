Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι Μεσογειακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στον Τάραντα της Ιταλίας από τις 21 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου.

Η Ελλάδα συμμετέχει με μια πολυπληθής αποστολή, καθώς 278 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο αθλητικό ραντεβού της Μεσογείου, σε 29 αθλήματα.

Advertisement

Advertisement

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής, όπως και των 25 άλλων χωρών που θα πάρουν μέρος, θα ζήσουν μία μοναδική εμπειρία. Αντί για ένα “Xωριό των Αθλητών”, οι Ιταλοί διοργανωτές συμφώνησαν με εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας να μισθώσουν δυο υπερπολυτελή κρουαζιερόπλοια για τη διαμονή όλων των αποστολών και αθλητών.

Το Aroya ναυπηγήθηκε στη Γερμανία και τέθηκε σε λειτουργία το 2017 ως World Dream, με χωρητικότητα 3.376 έως 3.400 επιβατών και πλήρωμα 2.020 ατόμων. Έχει 19 καταστρώματα συνολικά, εκ των οποίων τα 14 είναι προσβάσιμα στους επιβάτες. Το πλοίο διαθέτει 1.678 – καμπίνες, εκ των οποίων οι 1040 είναι με μπαλκόνι ενώ διαθέτει και 131 σουίτες και βίλες.

Το πλοίο έχει 29 σημεία εστίασης και ποτού, εκ των οποίων 15 εστιατόρια και 13 καφέ-μπαρ. Διαθέτει πλήθος χώρων ψυχαγωγίας, από σινεμά και μπαρ καραόκε μέχρι γήπεδο γκολφ και δωμάτια απόδρασης (escape rooms). Επίσης 11 πισίνες με 6 τσουλήθρες, εξωτερικό σινεμά και πολλά καταστήματα.

Το Aroya προσάραξε πρώτο στη Ναυτική Βάση του Τάραντα την Κυριακή (16.08.2026) και ετοιμάζεται να υποδεχθεί, από τις 18 Αυγούστου, τους αθλητές και τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στους Μεσογειακούς Αγώνες 2026.