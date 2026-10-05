Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε επίσημη αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατοχύρωση της φωνής της ως εμπορικού σήματος.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προστασία της από τη δημιουργία παραποιημένου περιεχομένου και την καταπολέμηση των deepfakes που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Η αίτηση περιλαμβάνει ηχογράφηση τεσσάρων δευτερολέπτων με τη φράση «Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι» και εξετάζεται από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.

Παρά την πιθανή έγκριση της αίτησης, νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι το μέτρο ενδέχεται να δημιουργήσει μόνο περιορισμένα νομικά εμπόδια για τους δημιουργούς τέτοιου υλικού.

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Στην κατοχύρωση της φωνής της ως εμπορικού σήματος προχώρησε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι η οποία έκανε επίσημη αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕUIPO).

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η προστασία της από deepfakes, τα οποία δημιουργούνται με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν τη φωνή της, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα.

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Η αίτησή της, έχει σημερινή ημερομηνία (5 Οκτωβρίου) και επιβεβαιώθηκε από το γραφείο της, Περιλαμβάνει δε μια ηχογράφηση διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων, στην οποία η ίδια επαναλαμβάνει δύο φορές στα ιταλικά τη φράση: «Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι».

Το «Io sono Giorgia» («Είμαι η Τζόρτζια») ήταν ο τίτλος της αυτοβιογραφίας της το 2021 και παρέπεμπε σε μια γνωστή δήλωση που είχε κάνει η Μελόνι σε πολιτική συγκέντρωση το 2019, η οποία μάλιστα μετατράπηκε και σε ντίσκο τραγούδι.

Τα τελευταία πολλά χρόνια, παραποιημένες εικόνες της Μελόνι έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν παρουσιαστεί ως αυθεντικές. Μεταξύ αυτών ήταν και μία εικόνα που την απεικόνιζε να κάθεται σε ένα κρεβάτι φορώντας τα εσώρουχά της.

Η Μελόνι έχει καταδικάσει κάθε τέτοιο υλικό, χαρακτηρίζοντάς το ως μέρος προσπαθειών διάδοσης ψευδών πληροφοριών και στοχοποίησης ατόμων, ενώ έχει καλέσει τους χρήστες να επαληθεύουν το περιεχόμενο προτού το κοινοποιήσουν στο διαδίκτυο. Έχει δηλώσει ότι, ενώ η ίδια έχει τη δυνατότητα να υπερασπισθεί τον εαυτό της, πολλοί άλλοι άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Η αίτηση στο EUIPO εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέταση.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν ότι ακόμη και αν εγκριθεί, η κατοχύρωση δεν θα μπορούσε από μόνη της να αποτρέψει τη χρήση της φωνής της σε deepfakes που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπορούσε, ωστόσο, να δημιουργήσει πρόσθετα νομικά εμπόδια για όσους επιχειρούν να αναπαραγάγουν τη φωνή της.

Το 2024, η Μελόνι άσκησε αγωγή κατά ενός άνδρα από τη Σαρδηνία, ο οποίος κατηγορείται ότι δημιούργησε και ανήρτησε στο διαδίκτυο πορνογραφικές εικόνες deepfake χρησιμοποιώντας το πρόσωπό της.