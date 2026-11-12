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Νέος συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στην Ιταλία, μετά από απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βομβών που έλαβαν αρκετά σχολεία, προκαλώντας την εκκένωσή τους. Το περιστατικό έρχεται μόλις μία ημέρα μετά το κύμα αντίστοιχων απειλών που είχε προκαλέσει αναστάτωση σε ολόκληρη τη χώρα, με εκατοντάδες σχολεία να εκκενώνονται, προτού διαπιστωθεί ότι επρόκειτο για φάρσα.

🇮🇹🚨 BREAKING: THIRD WAVE OF SCHOOL BOMB THREATS REPORTED ACROSS ITALY FOR SECOND CONSECUTIVE DAY



Italian news agency ANSA reports that schools in at least five regions received new bomb threat emails on Thursday, November 12.



• REGIONS: Veneto, Liguria, Umbria, Lazio and… pic.twitter.com/SEP1sFKzwL Advertisement Advertisement November 12, 2026

Οι νέες απειλές έθεσαν σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες έδωσαν εντολή για την προληπτική εκκένωση των σχολείων. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την προέλευση των απειλητικών μηνυμάτων, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στους χώρους των σχολικών μονάδων.



Πηγή: Reuters