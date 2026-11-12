Νέος συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στην Ιταλία, μετά από απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βομβών που έλαβαν αρκετά σχολεία, προκαλώντας την εκκένωσή τους. Το περιστατικό έρχεται μόλις μία ημέρα μετά το κύμα αντίστοιχων απειλών που είχε προκαλέσει αναστάτωση σε ολόκληρη τη χώρα, με εκατοντάδες σχολεία να εκκενώνονται, προτού διαπιστωθεί ότι επρόκειτο για φάρσα.
Οι νέες απειλές έθεσαν σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες έδωσαν εντολή για την προληπτική εκκένωση των σχολείων. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την προέλευση των απειλητικών μηνυμάτων, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στους χώρους των σχολικών μονάδων.
Πηγή: Reuters