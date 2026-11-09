Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε σήμερα η περίφημη Dia, η Διεύθυνση Ερευνών κατά της Μαφίας του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι εκλάπησαν απόρρητα στοιχεία, τα οποία υπήρχε περίπτωση να συνδέονται με έρευνες κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Πριν από λίγο ωστόσο, η Dia ανέφερε ότι οι χάκερς δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν ευαίσθητα στοιχεία, αλλά αντέγραψαν μόνον πληροφορίες και κείμενα τα οποία έχουν αναρτηθεί στο σάιτ της συγκεκριμένης υπηρεσίας του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Advertisement

Advertisement

Το τελευταίο αυτό συμβάν, σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί να συνδέεται με προσπάθεια απόκτησης απόρρητων στοιχείων, ενόψει της συνάντησης ιθυνόντων των ευρωπαϊκών αστυνομικών σωμάτων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις ερχόμενες ημέρες.

Στο μεταξύ, στην εισαγγελία της Ρώμης συνεχίζεται η έρευνα του αντιτρομοκρατικού τομέα, με στόχο να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από τις υβριδικές επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, οι οποίες δημιούργησαν προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία και σε αλυσίδες σουπερμάρκετ πολλών ευρωπαϊκών χωρών.