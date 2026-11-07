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Μετά από προϋπηρεσία στη Mediaset, η δημοσιογράφος παρουσιάζει πλέον στο Sportitalia την εκπομπή «Zona Fontana», την οποία έχει επιμεληθεί η ίδια.

Το τηλεοπτικό της εγχείρημα επικεντρώνεται στην ανθρώπινη πλευρά των αθλητών, συνδυάζοντας το ποδόσφαιρο με την ψυχολογία, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.

Παρά τη σύγκριση με καθιερωμένα πρόσωπα του χώρου, όπως η Ντιλέτα Λεότα, η Φοντάνα διαμορφώνει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα μέσω της επαγγελματικής προετοιμασίας και της εστίασης σε προσωπικές ιστορίες.

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Η Ντιλέτα Λεότα και η Ελεονόρα Ινκαρντόνα έχουν καταφέρει να καθιερωθούν ως δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αθλητικής τηλεόρασης στην Ιταλία. Ωστόσο, μια νέα παρουσία φιλοδοξεί να διεκδικήσει τη δική της θέση στο τηλεοπτικό προσκήνιο, κερδίζοντας ολοένα και μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Πρόκειται για τη 39χρονη Ρομπέρτα Φοντάνα, η οποία έχει αρχίσει να ανεβάζει τις μετοχές της στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας και παρουσιάζει τη δική της εκπομπή στο Sportitalia. Η πορεία της αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να δημιουργήσει προσωπικό τηλεοπτικό προφίλ, αλλά και να συγκεντρώσει ένα σημαντικό κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η Φοντάνα δεν περιορίζεται, πάντως, μόνο στην τηλεοπτική της παρουσία. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με το όνομα @itsfontanaroberta, έχει περισσότερους από 137.000 ακολούθους, οι οποίοι παρακολουθούν τόσο τις επαγγελματικές της δραστηριότητες όσο και στιγμές από την καθημερινότητά της.

Η επαγγελματική της διαδρομή ξεκίνησε από τη Mediaset, όπου εργάστηκε από το 2021 έως το 2024 ως βοηθός παρουσιάστριας. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το ραδιόφωνο, συνεργαζόμενη με τον σταθμό Radio Studio Elle στην Καμπανία. Τον Σεπτέμβριο του 2025 έκανε το επόμενο σημαντικό βήμα, εντασσόμενη στο δυναμικό του Sportitalia.

Το προσωπικό της τηλεοπτικό εγχείρημα είναι η εκπομπή «Zona Fontana», την οποία δεν παρουσιάζει απλώς, αλλά έχει σχεδιάσει και γράψει μαζί με τον Τομάζο Μαρτινέλι. Η εκπομπή προβάλλεται κάθε Παρασκευή τα μεσάνυχτα, από το κανάλι 60 της ιταλικής ψηφιακής τηλεόρασης.

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Μια διαφορετική προσέγγιση στην αθλητική τηλεόραση

Η Φοντάνα επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τα συνηθισμένα αθλητικά talk shows, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις ποδοσφαιρικές αναλύσεις, αλλά και στην ανθρώπινη πλευρά των πρωταγωνιστών.

«Πίσω από έναν μεγάλο αθλητή υπάρχει μια εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή της στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Italpress. Όπως εξηγεί, θέλει να αναδεικνύει όσα συμβαίνουν όταν σβήνουν τα φώτα, τις πιέσεις, τους φόβους, τις θυσίες και τις προσωπικές δυσκολίες των αθλητών.

Το «Zona Fontana» συνδυάζει ποδόσφαιρο, αθλητική ψυχολογία, κινηματογράφο, μουσική και πολιτισμό, ενώ στη νέα τηλεοπτική σεζόν συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο γνωστός αθλητικογράφος Ιτάλο Κούτσι και η mental coach Βερόνικα Φραντσιόλι.

Η ίδια έχει μιλήσει και για τη σημασία της προετοιμασίας και της δημοσιογραφικής επάρκειας, τονίζοντας ότι μια παρουσιάστρια δεν αρκεί να είναι άνετη μπροστά στην κάμερα, αλλά πρέπει να γνωρίζει σε βάθος τα θέματα που καλείται να διαχειριστεί.

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Η σύγκριση με Λεότα και Ινκαρντόνα

Η Ντιλέτα Λεότα και η Ελεονόρα Ινκαρντόνα εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρά ονόματα της ιταλικής αθλητικής τηλεόρασης, μέσα από την παρουσία τους στο DAZN και την προβολή τους σε μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Η Ρομπέρτα Φοντάνα βρίσκεται ακόμη σε διαφορετικό στάδιο της τηλεοπτικής της πορείας, ωστόσο έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της ταυτότητα. Το αν θα καταφέρει να πλησιάσει τη δημοτικότητα των δύο καθιερωμένων παρουσιαστριών μένει να φανεί. Προς το παρόν, το όνομά της κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη προβολή στην Ιταλία, με την ίδια να ποντάρει σε έναν συνδυασμό αθλητικής ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και προσωπικών ιστοριών.

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Πηγή: The Sun

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