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Στην ίδια διοργάνωση, μια δεύτερη τρούφα βάρους 300 γραμμαρίων κατακυρώθηκε σε τοπικό επιχειρηματία για το ποσό των 14.000 ευρώ μετά από επαναληπτική διαδικασία.

Η παραγωγή της λευκής τρούφας επηρεάστηκε φέτος από την ξηρασία, ωστόσο οι πρόσφατες βροχοπτώσεις δημιούργησαν προσδοκίες για βελτίωση της πορείας της σεζόν.

Η δημοπρασία διεύρυνε τον διεθνή της χαρακτήρα συνδέοντας εννέα πόλεις του κόσμου, ενώ όλα τα έσοδα διατίθενται για την ενίσχυση φιλανθρωπικών σκοπών παγκοσμίως.

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Μια λευκή τρούφα βάρους 850 γραμμαρίων έφτασε να κοστίζει όσο ένα πολυτελές ακίνητο, καθώς πωλήθηκε έναντι 100.000 ευρώ σε αγοραστή από το Χονγκ Κονγκ. Η εντυπωσιακή πώληση πραγματοποιήθηκε στην 27η Παγκόσμια Δημοπρασία Τρούφας, στην Άλμπα της Ιταλίας, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της διεθνούς γαστρονομικής κοινότητας.

Στην ίδια δημοπρασία, μια δεύτερη λευκή τρούφα βάρους 300 γραμμαρίων κατακυρώθηκε τελικά έναντι 14.000 ευρώ σε τοπικό επιχειρηματία, αφού η αρχική συμφωνία για 12.000 ευρώ δεν ολοκληρώθηκε.

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🇮🇹 Une truffe vendue 100 000 € : dans le Piémont, la folie des enchères internationales de la truffe blanche ! 📺 @pl_monnier @lorenza_pns https://t.co/vQ9p3DPBV7 — France TV Rome (@FranceTVRome) November 8, 2026

Η ξηρασία επηρέασε την παραγωγή λευκής τρούφας στην Ιταλία

Η φετινή περίοδος δεν ήταν εύκολη για τους παραγωγούς, καθώς η ξηρασία επηρέασε την ανάπτυξη της πολύτιμης γαστρονομικής πρώτης ύλης. Ωστόσο, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις δημιουργούν προσδοκίες για καλύτερη συνέχεια της σεζόν.

«Φέτος, οι τρούφες επηρεάστηκαν σε κάποιο βαθμό από την ξηρασία. Αυτή την περίοδο, χάρη στις πρόσφατες βροχοπτώσεις, φαίνεται ότι η σεζόν ανακάμπτει και ελπίζουμε πως το τέλος της χρονιάς θα είναι πιο ευνοϊκό. Προς το παρόν, έχουμε στη διάθεσή μας μερικές εξαιρετικά όμορφες τρούφες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρομπέρτο Μποντρίτο, περιφερειακός πρόεδρος της Enoteca Piemonte Cavour.

Η 27η διοργάνωση ξεχώρισε και για τη διεθνή συμμετοχή της, με τέσσερις νέες πόλεις να προστίθενται στο δίκτυο της δημοπρασίας, το οποίο έφτασε συνολικά τις εννέα διασυνδεδεμένες τοποθεσίες. Μεταξύ αυτών ήταν η Μπραζίλια, το Λονδίνο, το Μακάο και το Βίλνιους, ενώ συμμετείχαν επίσης το Χονγκ Κονγκ, η Μπανγκόκ και η Βιέννη.

«Ποτέ άλλοτε η δημοπρασία δεν είχε τόσο έντονο διεθνή χαρακτήρα. Τέσσερις νέοι χώροι, εννέα διασυνδεδεμένες πόλεις… Μια πραγματικά παγκόσμια δημοπρασία, όπως δεν είχε υπάρξει ποτέ στο παρελθόν», ανέφερε ο Ρομπέρτο Μποντρίτο.

Une truffe blanche d’Alba de 1,009 kg a été vendue dimanche 110’000 euros à un acheteur de Hong Kong lors de la vente aux enchères mondiale organisée à Alba, dont les recettes financent des oeuvres caritatives. https://t.co/NI58Ei9xPL Advertisement November 8, 2026

Η φιλανθρωπική διάσταση της δημοπρασίας και η αξία της τρούφας Άλμπα

Πέρα από τις εντυπωσιακές τιμές πώλησης, η διοργάνωση έχει και σημαντικό φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα από τις δημοπρασίες διατίθενται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Ιταλία και το εξωτερικό.

Από την πρώτη διοργάνωση το 1999, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 7,2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν ενισχύσει δράσεις όπως η χρηματοδότηση νοσοκομείου στην Αφρική, προγράμματα κοινωνικής επανένταξης νέων με εξάρτηση από ουσίες και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για παιδιά που ζουν στις φαβέλες.

Στην αντίστοιχη δημοπρασία του 2025 είχαν συγκεντρωθεί 502.000 ευρώ, ενώ μια λευκή τρούφα βάρους 1.009 γραμμαρίων είχε πωληθεί έναντι 110.000 ευρώ σε αγοραστή από το Χονγκ Κονγκ.

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Η λευκή τρούφα της Άλμπα, γνωστή επιστημονικά ως Tuber magnatum Pico, συγκαταλέγεται στις πιο περιζήτητες και ακριβές γαστρονομικές πρώτες ύλες παγκοσμίως. Πρόκειται για υπόγειο μύκητα που αναπτύσσεται σε συμβίωση με τις ρίζες συγκεκριμένων δέντρων, ενώ η ανάπτυξή του ευνοείται από δροσερά και υγρά εδάφη.