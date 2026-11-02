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Η επανεξέταση της υπόθεσης βασίζεται σε αίτηση δικηγόρου που επικαλείται νέα αρχειακά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι ο Πίνο Πελόσι δεν έδρασε μόνος του κατά το έγκλημα.

Ο Πελόσι είχε καταδικαστεί αρχικά για τη δολοφονία, αλλά αργότερα ανακάλεσε την ομολογία του, γεγονός που τροφοδότησε επί δεκαετίες θεωρίες για πιθανή συγκάλυψη και συνεργούς.

Προηγούμενα αιτήματα για τη διεξαγωγή νέας έρευνας, τα οποία είχαν υποβληθεί κατά το παρελθόν, είχαν απορριφθεί από τις δικαστικές αρχές της Ρώμης.

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Η Εισαγγελία της Ρώμης άνοιξε νέα έρευνα για τη δολοφονία του σκηνοθέτη Πιερ Πάολο Παζολίνι, ο οποίος δολοφονήθηκε βάναυσα στην παραθαλάσσια περιοχή της Οστίας στη Ρώμη, τη νύχτα μεταξύ 1ης και 2ας Νοεμβρίου 1975. Υπήρξε ένας από τους πιο αιρετικούς, προκλητικούς και επιδραστικούς δημιουργούς του παγκόσμιου κινηματογράφου. Το έργο του συνδυάζει τον μαρξισμό, τον καθολικισμό, τον ερωτισμό και την έντονη κοινωνική κριτική

Ο Παζολίνι, ένας αριστερός και ανοιχτά ομοφυλόφιλος διανοούμενος, ήταν 53 ετών όταν δολοφονήθηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Από τις 2 Νοεμβρίου 1975, όταν ένας ξυλουργός βρήκε το παραμορφωμένο πτώμα του σε μια παραθαλάσσια πόλη κοντά στη Ρώμη, η δολοφονία του έχει συγκλονίσει αλλά και μπερδέψει τους Ιταλούς.



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Η υπόθεση επανεξετάζεται μετά από αίτηση που υπέβαλε ο δικηγόρος Στέφανο Ματσιόνι, ο οποίος ισχυρίζεται ότι πρόσφατα ανακαλυφθέν αρχειακό υλικό και άλλα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο νεαρός συνοδός που αρχικά κατηγορήθηκε για τη δολοφονία δεν ήταν μόνος του τη νύχτα του εγκλήματος.



Ο θάνατος του 53χρονου Παζολίνι, εμβληματικού ποιητή, μυθιστοριογράφου, σκηνοθέτη και αριστερού πολιτικού σχολιαστή παραμένει μυστήριο.





Accadde oggi – 2 novembre 1975 Nella notte tra l’1 e il 2 novembre Pier Paolo Pasolini viene ucciso all’idroscalo di Ostia. Aveva 53 anni. Poeta, scrittore, regista: aveva portato al cinema la Roma delle borgate, da “Accattone” a “Mamma Roma”. Per l’omicidio fu condannato Pino Pelosi. Nel 2005 ritrattò, sostenendo di non essere stato solo. Le nuove indagini si sono chiuse senza altre condanne. 1)Venezia, 1968 2) Con Anna Magnani e Franco Citti, “Mamma Roma” (1962) 3)In campo con Gianni Morandi 4)Roma, novembre 1975: Antonello Trombadori, Franco Citti e Ninetto Davoli alla veglia — LaPresse (@LaPresse_news) November 2, 2026

Ένας 17χρονος, ο Πίνο Πελόσι, ομολόγησε τη δολοφονία του Παζολίνι την επομένη του θανάτου του και κρίθηκε ένοχος το 1976, αλλά αρκετά χρόνια αργότερα ανακάλεσε την ομολογία του, ισχυριζόμενος ότι είχε πιεστεί να την κάνει.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν τη δολοφονία του σκηνοθέτη, ο Πελόσι παρουσίασε μια πληθώρα διαφορετικών εκδοχών της ιστορίας του. Σε μία εκδοχή, είχε σκοτώσει τον Παζολίνι μόνος του. Σε άλλες, βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος μαζί με τρεις άλλους άνδρες, ή τουλάχιστον έξι άλλα άτομα. Στην ιταλική τηλεόραση το 2005, ανακάλεσε την ομολογία του.



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Ο Πελόσι αποφυλακίστηκε με αναστολή το 1983 και πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 58 ετών το 2017.

Oι θεωρίες για τη δολοφονία του Παζολίνι

Εν μέρει λόγω αυτής της μεταβαλλόμενης αφήγησης, η δολοφονία του Πασολίνι έχει από καιρό προκαλέσει υποψίες για συγκάλυψη και έχει αποτελέσει αντικείμενο θεωριών συνωμοσίας. Βιβλία, ταινίες, δημοσιογραφικές έρευνες και ερασιτέχνες ειδήμονες έχουν, σε διάφορες χρονικές στιγμές, αποδώσει την ευθύνη για τη δολοφονία στον οργανωμένο έγκλημα, την ακροδεξιά της Ιταλίας και εκβιαστές.



Η αρχική απόφαση ανέφερε ότι ο Πελόσι δεν ήταν μόνος όταν δολοφονήθηκε ο Παζολίνι, αλλά μια μεταγενέστερη απόφαση του εφετείου, που επικύρωσε την καταδίκη, δεν επιβεβαίωσε τον ρόλο τυχόν συνεργών, και η ποινή αυτή επικυρώθηκε αργότερα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κάσσης.



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«Πιστεύουμε ότι η Εισαγγελία της Ρώμης θα είναι τελικά σε θέση να δώσει τις απαντήσεις που αναζητούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια», δήλωσε ο Ματσιόνι, ο οποίος στο παρελθόν εκπροσώπησε έναν από τους ξαδέλφους του θύματος, τον Γκουίντο Ματσόν, και τώρα εργάζεται εκ μέρους του Συνδέσμου Δημοσιογράφων του Λάτσιο, του σκηνοθέτη Νταβίντ Γκριέκο και του συγγραφέα Τζιοβάνι Τζιοβανέτι.



«Ταυτόχρονα, καλούμε όλους όσους έχουν επιλέξει μέχρι τώρα να παραμείνουν σιωπηλοί σχετικά με όσα γνωρίζουν, να βγουν στο προσκήνιο και να μιλήσουν».





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🔵#PPP La procura di Roma ha aperto una nuova indagine sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, avvenuto all’Idroscalo di Ostia nella notte tra il primo e il due novembre del 1975. https://t.co/gV0xwbUGeg — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 2, 2026

Προηγούμενες αιτήσεις για την επανέναρξη της έρευνας, που υποβλήθηκαν το 2016 και το 2023, απορρίφθηκαν από την Εισαγγελία.

Πηγή: Ansa, New York Times

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