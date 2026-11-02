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Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Ποζιτάνο της Ιταλίας, στην επαρχία του Σαλέρνο, όταν αυτοκίνητο έσπασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα δρόμου και ακινητοποιήθηκε στην άκρη του γκρεμού, με κίνδυνο να πέσει στο κενό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στην οδό Γκουλιέλμο Μαρκόνι, έναν από τους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης στην ακτή Αμάλφι.

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🔵Attimi di terrore a Positano. Un'auto è andata fuori strada e ha sfondato il guardrail, restando sospesa nel vuoto. Il conducente, un ragazzo di 23 anni, è stato estratto dai soccorritori miracolosamente illeso. Decisivo il parapetto che ha evitato la caduta nel burrone. pic.twitter.com/F0huJLSUtR — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 2, 2026

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο τιμόνι βρισκόταν ένας νεαρός, ο οποίος, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, τα οποία υποχώρησαν από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης με αποτέλεσμα να αιωρείται στο χείλος του γκρεμού. Ο νεαρός οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο και, παρά το σοκ, δεν τραυματίστηκε σοβαρά.