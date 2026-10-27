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Στόχος κυβερνοεπίθεσης από χάκερς έγιναν οι λογαριασμοί email αρκετών Ιταλών βουλευτών, μεταξύ των οποίων και εκείνος της πρωθυπουργού της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιταλικού πρακτορείου ειδήσεων ANSA την Τρίτη 27 Οκτωβρίου.

Πηγές της ιταλικής κυβέρνησης διευκρίνισαν ότι ο λογαριασμός email της Μελόνι που επηρεάστηκε από την επίθεση δεν ήταν αυτός που χρησιμοποιεί για τις επίσημες κυβερνητικές επικοινωνίες.

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Από την πλευρά του, το γραφείο Τύπου της Βουλής επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του περιστατικού, τονίζοντας ότι δεν συντρέχει λόγος να θεωρηθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς, όπως ανέφερε, τέτοιου είδους επιθέσεις «σημειώνονται καθημερινά».

«Έχουν εφαρμοστεί όλα τα μέτρα προστασίας», επισημάνθηκε, σύμφωνα με το ANSA, ενώ έγινε γνωστό ότι υπήρξε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας της Ιταλίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Το περιστατικό στην Ιταλία έρχεται μετά από σειρά κυβερνοεπιθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε ευρωπαϊκές χώρες. Τον προηγούμενο μήνα, το ακροδεξιό κόμμα AfD της Γερμανίας βρέθηκε στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης, κατά την οποία διέρρευσαν σχεδόν μισό εκατομμύριο email από τους λογαριασμούς του.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο, κυβερνοεπίθεση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στα συστήματα ψύξης σε πολυάριθμα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Η επίθεση έθεσε εκτός λειτουργίας ψυγεία και καταψύκτες, αναγκάζοντας τα καταστήματα να απορρίψουν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, που ανέρχονταν σε τόνους.