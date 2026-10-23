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Συναγερμός για πιθανό τσουνάμι σήμανε στην Ιταλία, έπειτα από διαδοχικές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σικελίας, στη Μεσόγειο.

Σϋμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) ο ισχυρότερος σεισμός ήταν της τάξεως των 5,7 Ρίχτερ, σε βάθος 10 χιλιομέτρων, βόρεια της Σικελίας. Η δόνηση σημειώθηκε στις 10:19 το πρωί, σύμφωνα με την τοπική ώρα.

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Την ίδια στιγμή, στην περιοχή καταγράφηκαν τουλάχιστον 12 σεισμικές δονήσεις, ενώ εξαιτίας της ακολουθίας υπήρξε προληπτική εκκένωση σχολικών μονάδων στο Παλέρμο και τη Μεσσήνη.

Παράλληλα, εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση για τσουνάμι, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε επιφυλακή και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις παράκτιες ζώνες.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στη βόρεια ακτή της Σικελίας, σε μικρή απόσταση από το Παλέρμο, την πρωτεύουσα του νησιού, όπου κατοικούν 648.260 άνθρωποι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι δονήσεις έγιναν αισθητές στο Παλέρμο, στο Πάτι, στη Λικάτα, στο Κάπο ντ’ Ορλάντο και στο Campofelice di Roccella. Η Λικάτα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 180 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

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Time Correction: M5.7 earthquake struck the Tyrrhenian Sea off Sicily, Italy, at 12:19 PM local time.



Terremoto – Sismo – Temblor – Italy – Sicily – Leni – Palermo – Messina – Trapani https://t.co/A3EHmnetdZ pic.twitter.com/T7gk6pFF1m — GeoTechWar (@geotechwar) October 23, 2026