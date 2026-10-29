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Ο κατηγορούμενος φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο του συγγενή του προσφέροντάς του γλυκά, παρότι γνώριζε ότι ο ηλικιωμένος έπασχε από σοβαρή δυσφαγία.

Το θύμα, που διέμενε σε μονάδα φροντίδας, απεβίωσε από ασφυξία στις 27 Ιουνίου 2026, ενώ το φερόμενο κίνητρο της πράξης ήταν η κληρονομιά ύψους 300.000 ευρώ.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 76χρονος να εκμεταλλεύτηκε τον ρόλο του ως νόμιμος κηδεμόνας για να αποσπάσει την προσοχή του προσωπικού.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με προμελέτη, έχοντας εκμεταλλευτεί την ευάλωτη κατάσταση του θύματος.

Οι έρευνες των καραμπινιέρων συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 76χρονος επιχείρησε να επηρεάσει μάρτυρες μετά το περιστατικό.

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Μια υπόθεση που προκαλεί αίσθηση ερευνούν οι ιταλικές αρχές στο Ρέτζιο Εμίλια, όπου ένας 76χρονος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, κατηγορούμενος ότι προκάλεσε σκόπιμα τον θάνατο του 74χρονου ξαδέλφου του για να αποκτήσει την περιουσία του. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να του έδωσε γλυκά με γέμιση κρέμας, παρότι γνώριζε ότι ο συγγενής του έπασχε από σοβαρή δυσφαγία και μπορούσε να τρέφεται μόνο με υγρές ή πολτοποιημένες τροφές.

Όπως μεταδίδουν το Rai News και το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, ο 74χρονος πέθανε από ασφυξία στις 27 Ιουνίου 2026, μέσα στη μονάδα φροντίδας όπου φιλοξενούνταν.

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Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 76χρονος, ο οποίος ήταν και ο νόμιμος κηδεμόνας του, φέρεται να είχε ως κίνητρο την περιουσία του συγγενή του, η αξία της οποίας ξεπερνούσε τις 300.000 ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα παραδοσιακό ιταλικό γλυκό, το bombolone alla crema, που μοιάζει με ντόνατ γεμιστό με κρέμα.

Reggio Emilia, uccide il cugino con un bombolone alla crema: il movente l'eredità da 300mila euro #reggioemilia https://t.co/Z7boc7WEfq October 29, 2026

Ο 74χρονος έπασχε από σοβαρή δυσφαγία

Ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε σοβαρή και προοδευτική δυσφαγία, δηλαδή δυσκολία στην κατάποση. Σύμφωνα με το ANSA, ακολουθούσε αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, το οποίο προέβλεπε αποκλειστικά πολτοποιημένες, υγρές ή ημίρρευστες τροφές. Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί είχαν τεθεί από το ιατρικό προσωπικό ως μέτρο προστασίας της ζωής του, έπειτα από προηγούμενα σοβαρά περιστατικά πνιγμού.

Ο ξάδελφός του γνώριζε την κατάσταση της υγείας του, καθώς είχε αναλάβει τη νόμιμη κηδεμονία του. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακατασκευή των γεγονότων από τους καραμπινιέρους, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη δομή φέρεται να μετέφερε κρυφά έναν δίσκο με γλυκά και να τα άφησε στο τραπεζάκι του 74χρονου.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι γνώριζε πως ο συγγενής του αγαπούσε ιδιαίτερα τα γλυκά και θα επιχειρούσε να τα φάει, παρά τον κίνδυνο που διέτρεχε. Το Rai News της περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια, επικαλούμενο στοιχεία της έρευνας, αναφέρει ότι ο 76χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή κατά την οποία το προσωπικό δεν είχε στραμμένη την προσοχή του στον ηλικιωμένο.

Φέρεται να αποσπούσε την προσοχή του προσωπικού

Σύμφωνα με την εκδοχή των ερευνητών, ο 76χρονος φέρεται να απομάκρυνε την προσοχή των εργαζομένων από τον συγγενή του, ώστε εκείνος να έχει πρόσβαση στα γλυκά χωρίς να γίνει αντιληπτός.

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Όταν ο 74χρονος άρχισε να πνίγεται, ο κατηγορούμενος φέρεται να μην ειδοποίησε αμέσως το προσωπικό. Όπως μεταδίδει το ANSA, νοσηλεύτριες αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβαινε, όταν παρατήρησαν υπολείμματα τροφής και διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στην αναπνοή.

Ακολούθησαν προσπάθειες διάσωσης, μεταξύ των οποίων η εφαρμογή της λαβής Χάιμλιχ, ενώ στο σημείο έφτασαν διασώστες της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης 118. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο 74χρονος πέθανε από ασφυξία.

Η κληρονομιά των 300.000 ευρώ και οι προηγούμενες απόπειρες

Οι έρευνες των καραμπινιέρων, υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας, φέρονται να αποκάλυψαν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 76χρονος επιχειρούσε να μεταφέρει στη μονάδα φροντίδας τρόφιμα τα οποία απαγορευόταν να καταναλώσει ο συγγενής του.

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Σύμφωνα με το ANSA, οι ερευνητές συνέλεξαν μαρτυρίες, ιατρικά έγγραφα και άλλα στοιχεία στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιχείρησε μετά τον θάνατο του 74χρονου να επηρεάσει τις καταθέσεις συγγενών και να συμφωνήσει μαζί τους μια κοινή εκδοχή των γεγονότων.

Το φερόμενο οικονομικό κίνητρο συνδέεται με την περιουσία του θύματος, η οποία υπερέβαινε τις 300.000 ευρώ. Ο 76χρονος συγκαταλεγόταν, σύμφωνα με την εισαγγελική εκδοχή, στους πιθανούς κληρονόμους του.

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Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 76χρονος

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι καραμπινιέροι του Ρέτζιο Εμίλια εκτέλεσαν το βράδυ της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 76χρονου. Το μέτρο ζητήθηκε από την Εισαγγελία και επιβλήθηκε με απόφαση του αρμόδιου δικαστή προκαταρκτικών ερευνών.

Ο κατηγορούμενος τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, με απαγόρευση επικοινωνίας με πρόσωπα εκτός από όσους διαμένουν μαζί του και τους συνηγόρους του, σύμφωνα με το ANSA.

Σε βάρος του αποδίδεται ανθρωποκτονία από πρόθεση με προμελέτη και επιβαρυντικές περιστάσεις, μεταξύ των οποίων η κατάχρηση των καθηκόντων και των εξουσιών που συνδέονταν με τον ρόλο του ως νόμιμου κηδεμόνα, καθώς και η εκμετάλλευση της ευάλωτης κατάστασης του θύματος.

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Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται. Οι κατηγορίες σε βάρος του 76χρονου αποτελούν την εκδοχή των διωκτικών αρχών και δεν συνιστούν οριστική διαπίστωση της ενοχής του.

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