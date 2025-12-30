Ο επιθετικός του Ολυμπιακού και του Μαρόκου, Ελ Κααμπί, έδωσε μία πρόγευση στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με το ασύλληπτο ψαλιδάκι που πέτυχε κόντρα στις Κομόρες.

🤯🎡 Spectacle de drones lumineux à Casablanca !



Le coup de ciseau légendaire d'Ayoub El Kaabi recréé dans le ciel… 🇲🇦✨ pic.twitter.com/Qkr2CyUsqo December 30, 2025

Λίγες μέρες αργότερα, ο Μαροκινός επέστρεψε και δεν σκόραρε μόνο μία φορά απέναντι στην Ζάμπια, αλλά δύο, πετυχαίνοντας εκ νέου ένα απίθανο ψαλίδι, το οποίο κατέπληξε τους πάντες.

Στο Μαρόκο μάλιστα, για να τιμήσουν τον Ελ Κααμπί, ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό drone show, σχηματίζοντας στον νυχτερινό ουρανό κοντά στο «Anfa Park», το χαρακτιριστικό ψαλιδάκι του σταρ των «ερυθρολεύκων».